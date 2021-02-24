國民黨智庫今(24)日舉辦的「願景台灣2030」第二場論壇，國民黨主席江啟臣與民眾黨主席、台北市長柯文哲首度同台討論議題，引起各界關注，甚至還被解讀為「藍白」合作的起手式。不過，網路於情網站「聲量看政治」分析1個月來藍白主要政治人物的網路聲量，提出3大看點。

「聲量看政治」對30天內藍白主要政治人物的網路聲量進行分析，結果顯示，中廣董事長趙少康拔得頭籌，拿下32.56%；前總統馬英九第二，占18.63%；前高雄市長韓國瑜占17.17，江啟臣位列第4，占13.92%，柯文哲位列第5，占6.72；近來動作頻頻的台北市議員羅智強占3.23%；新北市長侯友宜占3.11%；前國民黨主席朱立倫占1.98%，國民黨智庫副董事長連勝文占1.41%；立委蔣萬安占1.07%；台北市副市長黃珊珊則僅占0.21%。

「聲量看政治」指出，這份網路聲量排行有3個關注點，第一個關注點是江啟臣、柯文哲的聲量比例；第二個關注點是侯友宜與朱立倫的聲量比例；第三個關注點是連勝文、蔣萬安與黃珊珊的聲量比例。

通過觀察這3個關注點，「聲量看政治」發現，江啟臣與柯文哲聲量相加，只比馬英九好些；侯友宜聲量比朱立倫聲量大；連勝文沒有被期望參選台北市長，但蔣萬安比連勝文更為低調。最後，對於被視為可能代表民眾黨出戰2022北市選戰的黃珊珊，「聲量看政治」則說，「黃珊珊，請加油」。

【藍白主要政治人物30日即時聲量 三個看點】 資料來源：https://reurl.cc/xg6vZN 這張圖，是藍白陣營主要政治人物30日即時聲量比例。 請注意，第一個關注點是江啟臣、柯文哲的聲量比例；第二個關注點是侯友宜與朱立倫的聲... 由聲量看政治發佈於 2021年2月23日 星期二

(中時新聞網)