前世界球王老虎伍茲（Tiger Woods）昨日在洛杉磯遭遇重大車禍，造成脛骨和腓骨開放性骨折。根據英國媒體《鏡報》報導，伍茲的傷勢需要18個月才能復原，而曾參加萊德盃的退役名將湯馬斯-列維特（Thomas Levet）在受訪時表示，伍茲有希望重返巔峰。

列維特在2011年法國公開賽上為慶祝自己勝利而跳入湖中，結果摔斷了腿，這是高球史上最離奇的一次受傷事件，而他的復出也同樣令人驚訝，短短三個月內就回到賽場。值得一提的是，列維特的妻子卡羅琳（Caroline）同樣遭遇過車禍並且嚴重受傷，她的經歷讓列維特深信伍茲還沒有徹底喪失機會。

列維特指出，「我當時只有一​​根腓骨骨折，所以伍茲的傷和我很不一樣，但我妻子的傷勢和伍茲一樣，當時她的車與別的汽車正面相撞，做了15個小時手術，6個月不能走路，但在一年多後(1988年)參加了法國公開賽資格賽，她回來了，所以伍茲也沒問題的。」

高球名教頭考恩（Pete Cowen）評估，伍茲的未來之路將非常漫長，幸好他還活著，但他已經45歲，預估將接受為期18個月的康復治療。很多患有復合骨折的人，腿的功能恢復得不太好，雖然可以適應，但過程將非常艱難，不過高球界需要他，而且他是唯一能改變這項運動的人。

(中時 )