土耳其2日開始分省逐步解除武漢肺炎防疫禁令。終於可以坐在餐廳、咖啡店裡，有顧客說，感覺就像「出獄了」。過去一年有6個月無法正常營業的餐飲業者希望不會再歇業。

老家在中部西瓦斯省（Sivas）的圖巴（Tugba Tuncer）、杰伊蘭（Ceylan Tuncer）姐妹，2日下午跟朋友坐在安卡拉中心商業區柯澤賴（Kizilay）商圈一家連鎖咖啡店的戶外用餐區喝咖啡、聊天。3個月不能在餐飲業營業場所用餐，一群人都被悶壞了。

圖巴說：「我們在心理和經濟層面上徹底受到衝擊。過去3個月，我們像被關進監獄一樣，不過是自願入監。我們今天彷彿出獄般地開心。」週末宵禁令取消也讓她感到興奮，圖巴計劃屆時到戶外野餐。

過去3個月餐飲業雖然准予營業，但僅限外帶或外送，生意一落千丈。柯澤賴附近烤肉串（kebab）餐廳負責人伊南奇（Vural Inanc）說，現在有限度復業至少讓他燃起了一絲希望。

已經從業20年的他表示，去年3、4、5月防疫歇業，12月以後的3個月又只能外帶外送，「餐飲業過去一年有6個月無法正常營運，營收萎縮了7成」，經歷了特別艱辛難熬的一年。

餐飲業獲准恢復營業當天，伊南奇的餐廳2日生意不錯，讓他有信心營運情況將會持續改善。隨著當局推動大規模疫苗接種計畫，他希望疫情早日結束。

總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）1日宣布進入「受控之下的常態」，包括原本週末全面宵禁措施改成只在「高風險和非常高風險地區，於週日實施」；除了非常高風險地區之外，餐飲業准於上午7時至晚間7時恢復正常營業，但是只能夠運用營運能量的50%；大部分學校開始復課。

低度和中度風險地區65歲以上、20歲以下民眾的外出禁令也予以解除。不過全國各地週間深夜維持封鎖。

土耳其去年12月1日起對俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情加強防疫限制，週五晚間9時至週一清晨5時全面封鎖56小時，週間自晚間9時至隔天清晨5時宵禁。餐飲業則自去年11月中旬起僅限外帶或外送。

土耳其1日起依感染率和疫苗接種進度將各省區分為低、中、高、非常高風險4級，依風險等級由低至高將各省標成藍、黃、橘、紅色，每10萬人口週確診數介於11至35例的歸類為「藍省」，這個數字高於100例的則歸為「紅省」。

例如人口最多和第3高的伊斯坦堡省、伊茲米爾省（Izmir）目前都屬高風險的橘色；人口次高的安卡拉省則屬中度風險的黃色。

土耳其衛生部2日公布疫情通報，過去24小時新增1 萬1837起武漢肺炎病例、68例死亡；累計272萬3316例、2萬8706例病故。（編輯：馮昭）1100303

(中央社)