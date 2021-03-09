疫情趨緩，加上農曆新年餐飲以及精品買氣大增，使得台北晶華酒店的餐廳以及麗晶精品的收入大幅攀升，且太魯閣晶英、台南晶英、晶泉丰旅及達美樂的業績亦持續成長，晶華2月營業收入，集團合併收入5.62億元，較1月的5.29億元增加約6.24％，比去年同期的3.79億元增加48.28％。

因2020年的農曆新年落在1月份，與今年的比較基期不同，如以累計1至2月的合併收入來看，總營業收入有新台幣10.91億元，比去年同期增加 2.27％，代表晶華已重回正成長的軌道。

2月份的國際疫情仍然嚴峻，國人無法出國、留在台灣過年之外，各地台商與華僑返台的人數也創下高峰，廣大的消費需求反應在今年的年菜以及除夕圍爐大餐上面。今年晶華酒店的常溫年菜和零售通路的冷凍年菜外賣，銷售總業績約為3,200萬，相較去年成長了超過70％。其中如盆菜、佛跳牆等高檔年菜的需求量更是倍增，許多消費者更把以往出國預算轉為加碼使用在餐飲上，讓平均客單價向上提升不少。年節期間的住房率亦提升至80％以上，帶動晶華牛年業績開出紅盤。

展望後市，即將來臨的四月連假、母親節以及端午節的粽子與禮盒商機，都會對於住房率以及餐飲營收有所助益。在國境仍未完全開放之際，位於台北都會區的晶華酒店仍需積極的爭取國旅市場，推出各項住房專案迎合不同消費客層的需求，包括致贈旗下三間自助餐廳千元餐飲金的「晶華加碼GO」住房專案，以及將客房結合龍蝦、牛排、吃到飽三大餐飲法寶，以超值的價格和美味的料理吸引城市度假客的青睞的「海陸雙饗‧一泊三食」住房優惠專案。

此外，晶華更呼應隨時隨地運動強身的風潮，與全球知名健身品牌JOHNSON喬山健身科技推出「魔鏡健身之旅」住房專案，入住期間可無限體驗內建超過500堂以上、24小時不間斷的健身魔鏡智能教練課程。而延續晶華最富盛名的類出國體驗，即日起上線的「春日風呂」住房專案，也備妥日本六大名湯以及春季最具代表性的和菓子「櫻餅」與北海道知名的「椿Tsubaki Salon」雙人鬆餅下午茶，引領旅客享受兼具食藝與文化的城市旅行。期望能為今年第一季的業績，挹注良好的營運動能。

(中時 )