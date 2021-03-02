自2019年底開始，新冠肺炎COVID-19疫情肆虐全球，至今仍未見趨緩的跡象。台灣民眾在完善的防疫措施下，相較於疫情嚴重的國外，對於日常生活及醫療資源的使用影響較小。即便如此民眾仍會擔心，頻繁的進出醫院可能增加感染新冠肺炎的機會，因而延誤或是自行中斷骨質疏鬆症的藥物治療。

●骨鬆髖部骨折 老年人的隱形殺手

根據國民健康署的調查顯示，骨質疏鬆症是65歲以上老人常見慢性病的第四位。近期的研究呈現台灣髖骨骨折發生率是亞洲區第一名，全世界第九名。

中國醫藥大學附設醫院骨科部謝尚霖醫師指出，骨鬆髖部骨折後造成臀部的疼痛而無法移動，以致長期臥床，因此容易產生褥瘡、肺炎、尿道炎、靜脈炎、營養不良、憂鬱症等等症狀，嚴重威脅患者生命。老人髖部骨折，若未予以手術及積極治療，一年內的死亡率可能高達30~50％。因此骨鬆的預防與治療的重要性，並不亞於腦中風或是心血管疾病。

●骨鬆藥物治療應至少持續一年以上 才能達到預防骨折成效

根據台灣骨鬆學會研究指出，骨鬆藥物需使用一年以上才可見到降低骨折的效果。口服骨鬆藥物例如：福善美（Alendronate）、鈣穩（Evista）等藥物，多數病人在用藥三個月後，容易因為各種原因而自行停藥。患者可能憂慮新冠肺炎疫情的緣故，中斷來院就診接續藥物治療，當藥物順從性低於50%以下，骨鬆骨折的機率與未用藥的患者是無差別的。

●轉為長效型骨鬆治療針劑 減少來院就醫次數 骨鬆治療不中斷

謝尚霖醫師分析，目前第一線破骨細胞抑制劑的骨鬆治療針劑藥物有雙磷酸鹽類（bisphosphonates） 例如:一年一劑的骨力強（Aclasta）、三個月一劑的骨維壯（Bonviva），以及半年一劑的RANKL 抗體的保骼麗（prolia）。針劑藥物的特色，患者不須經常回診領藥，減少就醫次數，達到防疫目的且又能維持良好的藥物順從性，持續減少骨折的發生率。

醫師指出，轉為長效型骨鬆治療針劑治療者，能減少來院就醫次數，在疫情期間，骨鬆治療不會中斷。(圖/照護線上提供)

2020年6月，正值新冠肺炎疫情相當嚴重的時期，骨科權威期刊（JBMR）發表針對COVID-19疫情期間骨鬆治療的指引。指出雙磷酸類藥物（bisphosphonates）有長期抑制破骨細胞的特性，若已經在使用例如骨力強（Aclasta）針劑藥物，施打一劑即有保護力。在疫情嚴重感染風險高的地區，若回診不易需延緩幾個月再進行下一劑的注射，對於骨質密度及骨折風險不會有影響。

然而，若使用保骼麗（prolia）半年一劑的治療者，當治療中斷，一年之內會造成骨質密度反彈式下降，且增加多節脊椎骨折的發生率。因此建議應持續保骼麗每半年的注射。若無法接受規律且不中斷的半年一劑骨鬆治療，除了腎功能不全患者，可考慮轉換成長效型一年一針的雙磷酸鹽類（bisphosphonates）藥物治療，以避免無法規律回診，反而造成的反彈性脊椎骨折。

總結來說，台灣目前防疫成效卓越，在良好的個人衛生習慣與健康管理，民眾到院就診的安全性還是很高的。持續規律藥物治療，注重鈣質與維生素D攝取，維持良好運動習慣，即使在新冠肺炎的威脅籠罩下，骨鬆預防與治療成效不會打折扣。

(中時新聞網)