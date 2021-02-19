19日根據韓國交易所(Korea Exchange)最新數據，由於市場預見景氣復甦力道會愈來愈明顯，故將黃金避險資金抽離，使得韓國金價創下10個月低點。

目前韓國黃金一公克交易價為63,900韓元約57.7美元，比18日跌0.48％。同時，這是自2020年4月6日以來最低價格，當時為63,780韓元。若要與每公克80,100韓元歷史高價相比，更是下跌超過兩成。

黃金商品是市場一項極為重要的避險工具，由於2020年疫情爆發與當時經濟曾一度大衰退衝擊，2020年上半年金價開始飆升。

不過，目前景氣春燕已見，還有疫苗推廣堪稱順利下，金價同時開始直直落。

至於部分投資人從黃金抽離避險資金後，轉戰近來很夯的虛擬貨幣上。2021年元月，比特幣在韓國單價首次突破4000萬韓元大關。

韓國的比特幣在2020年12月27日突破3000萬韓元後，勢如破竹般僅用11天，就立馬又攻破4000萬韓元的關口。

理財專員認為，疫情方興未艾下，比特幣這種虛擬貨幣已漸被視為一種相對安全的避險資產，故價格才會一飛衝天。

(時報資訊)