韓國股市25日反彈並重回三千點大關以上，因美國聯準會FED重申低利率環境不變。同時，韓國央行也宣布維持現行貨幣政策。KOSPI指數暫為3,071.58點，上漲76.6點，漲幅2.56%。

在前個交易日大跌2.45％的KOSPI，25日像活龍般大漲收復三千點失土，日線有機會成為三周內收最長紅棒的一天。

電子大廠三星電子與SK海力士，分別上漲2.44％與6.25％。同時，網路業者Naver與樂金化學(LG Chem)也分別漲0.8％和1.51％。

在美國會聽證會的第二天，美FED重申要讓美國經濟重回正軌，創造充分就業市場。再者，除非物價一直上漲到造成麻煩，否則不要擔心通脹問題。

至於韓國央行一大早就說不會動目前利率。如同外界預估，韓國還是維持歷史新低利率0.5%。同時，也可支撐緩慢的景氣回溫。同時，市場也在關注韓國央行對公債買斷交易最新消息。

最新匯價，目前1美元可兌換1,110.6韓元，韓元升值0.14％。

(時報資訊)