中國與韓國2日簽署備忘錄，同意再增加2條直通軍事熱線，雙方表示，這是為了預防衝突和增加互信。

綜合中國國防部官網及韓聯社報導，中國中央軍委國際軍事合作辦公室主任慈國巍與韓國國防部國際政策官金相鎮2日簽署了「關於建立韓中海空軍間直通電話的諒解備忘錄」修訂案。

中韓目前已開通國防部之間的直通電話、韓國海空軍和中國北部戰區海空軍之間的直通電話等共3條熱線。透過這次協議，兩國將開通中國東部戰區海軍和韓國海軍之間、中國東部戰區空軍和韓國空軍之間的直通電話，中韓軍事直通電話將增至5條。

中國國防部表示，2008年11月24日，中韓兩國國防部簽署了「中華人民共和國國防部和大韓民國國防部關於兩國相鄰海、空軍間直通電話設置及使用的諒解備忘錄」，是中國軍隊與外國軍隊一線部隊間首條直通電話，對中韓海空一線部隊避免誤解誤判、加強危機管控發揮了積極作用。

而近年來，中韓兩軍相繼進行編制體制改革，該備忘錄有關內容不再符合雙方實際。經協商一致，雙方國防部對該備忘錄進行修訂，並於2021年3月2日正式簽署。

韓國國防部表示，這將加強韓中軍事部門溝通，預防空中和海上突發性衝突，進一步增進軍事互信，還有助於緩和韓半島等區域緊張局勢，維護和平。

此外，金相鎮與中國中央軍委國際軍事合作辦公室副主任宋延超還舉行第19次國防政策工作會議，就韓半島和平進程、國防部門高層交流等兩國軍事合作事宜進行討論。

(中央社)