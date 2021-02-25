韓國遊戲大廠NCSOFT推出《天堂M》的續作《天堂2M》即將推出，NCSOFT稍早舉辦線上記者會宣布《天堂2M》的台灣版、日本版即將在3月24日正式推出，並在今（25）日11:30開放事前創角活動。

NCSOFT為韓國遊戲大廠，成立於1997年，總部設於韓國首爾，曾開發出多款暢銷的遊戲，其中包括了《天堂》（Lineage）、《天堂2》（Lineage2）、《永恆紀元》（AION）、《劍靈Blade＆Soul》以及《天堂M》（LineageM）、《天堂2M》（Lineage2M）等作品。

2019年11月NCSOFT在韓國推出手遊《天堂2M》，事前預約人數達到700萬人，寫下該地手遊市場新紀錄；近期該遊戲將在台灣上市，未演先轟動，寫下台灣手遊市場預約人數在僅短短7天就達120萬人次的里程碑。

《天堂2M》在台灣推出，將由韓國原廠直營，市場看好智冠接下部分行銷，將有望受惠。而這次沒獲得代理權的遊戲橘子，則將碰到強勁挑戰。

NCSOFT表示，在日本版與台版的改版規劃時程上，將會以一個月進行一次改版，預期一年後將可與韓版內容相同，屆時台日韓3國的版本就將全部統一。

(工商 )