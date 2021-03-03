日媒報導，面對包括東京都在內的首都圈疫情，日本政府已在檢討將「緊急事態宣言」再延長2週。預料首相菅義偉將在明天前確定是否延長，並在5日舉行記者會向民眾說明。

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，日本政府1月7日二度發布「緊急事態宣言」，對象地區為首都圈東京都、埼玉縣、千葉縣及神奈川縣4都縣（後擴及11都府縣）；由於其中10都府縣疫情難遏，2月2日宣布延長到3月7日，但包括大阪府在內的6府縣因疫情明顯改善，已提前於2月28日解除。

日本富士新聞網報導，日本政府已在檢討二度延長首都圈「緊急事態宣言」。菅義偉基於專家及地方政府對解除「緊急事態宣言」提出的慎重看法，已在檢討考量將「緊急事態宣言」再延長2週。

日本政府相關人士透露，相關部會首長昨天在首相官邸商議時，對將再延長2週納入考量，並關注今天及明天疫情狀況達成一致看法。

一旦決定再延長首都圈「緊急事態宣言」，為避免持續對經濟造成影響，期間將以延長2週作為方向。

報導指出，預料菅義偉將在4日前確定是否再延長，並在5日舉行記者會向民眾說明。

日本放送協會（NHK）報導，菅義偉今天在國會備詢談到首都圈「緊急事態宣言」時說，要不要解除宣言有一定的基準，因為目前有變種病毒的問題，中央政府會關注疫情、聽取專家建議，「綜合各種情況後做出判斷」。

他說，不能花太多時間，「已經到最後階段也是事實」。

日本時事通信社報導，面對「緊急事態宣言」將於7日屆滿，傳出東京都政府正檢討籲請中央政府再延長2 週，並跟同屬首都圈的3縣協調共同行動。

如果首都圈1都3縣能達成共識，4都縣知事可能將在今天晚間舉行會議。

埼玉縣知事大野元裕上午受訪時說，目前還沒有結論，將持續進行協商，「1都3縣有必要集體行動，（一旦得出結論）近期將向中央提出籲請」。

大野說，站在縣府立場，「很難輕易解除（緊急事態宣言）」。

日本政府面對7日即將屆滿的「緊急事態宣言」，將把4都縣視為一個整體進行判斷，預計會在5日正式做出決定。

日本內閣官房長官加藤勝信上午說，目前還沒有接獲地方政府籲請，他們會跟地方政府合作進行檢討，最後基於專家意見做出判斷。（譯者：黃名璽/核稿：徐睿承）1100303

(中央社)