位於雲林縣麥寮鄉的濁水溪出海口，近年來經生態保育人士經營已成鳥類天堂，農委會林務局因此將濁水溪麥寮段列為「國土生態保育綠色網絡」計畫先行區，是雲林沿海第1處先行區，並補助經費進行物種盤點與志工巡護，打造國土綠網示範區。

麥寮鄉麥仔簝文化協會理事長吳明宜，3年多前配合濁水溪揚塵防治計畫，展開濁水溪生態保育工作，林務局得知後派員至現場會勘，發現協會蒐集諸多生態相關資料，因此決定將濁水溪麥寮段列為國土綠網先行區。

林務局人員表示，台灣山脈多為南北走向，河流則是東西向，林務局約在3年前啟動國土綠網計畫，希望把縱向山脈與橫向河流變成1個綠網，讓野生動物可以自由遷徙，濁水溪因流域寬長，是重要的綠網之一，麥寮鄉是濁水溪的末端，有其特殊性與重點性。

吳明宜指出，麥寮地方文史工作者保有20幾年來的生態相關資料，甚至還發現疑似石虎的蹤跡，且近年來經大家的努力，濁水溪出海口的野鳥數量與種類愈來愈多，至少有200種候鳥與本土鳥類，已成為鳥類的天堂。

濁水溪出海口最近幾年已成為黑面琵鷺常駐點，今年1、2月都記錄到100餘隻，賞鳥人士還觀察到來自西伯利亞的罕見鳥類沙丘鶴、東方白鸛，令鳥友們驚豔不已。

吳明宜說，地方生態保育人士很高興濁水溪麥寮段能列為國土綠網，目前最擔心的是綠能設施的入侵，因為最近光電場陸續在雲林縣口湖鄉成龍溼地周邊進行開發，溼地生態恐受影響，前車之鑑必需未雨綢繆。

(中時 )