蔡正元。(黃福其攝)

國民黨不分區立委陳以信上周五質詢行政院長蘇貞昌時，為感謝第一線防疫人員辛勞，送花給蘇揆跟衛福部長陳時中「代表」接受，遭國民黨前副祕書長蔡正元砲轟。陳今早在立院黨團內部遭轟，「丟掉」新會期國防外交委員會召委，也被送國民黨考紀會；但考紀會主委葉慶元說，送花的行為未列在「黨員違反黨紀處分規程」，因此無法立案處分。蔡正元中午在臉書再度抨擊陳以信失格失職，並嗆葉慶元是否要學陳當民進黨的啦啦隊？

蔡正元說，民進黨現在是執政黨，蔡英文執政比馬英九執政更善於「使用」納稅人的錢，組建民進黨啦啦隊。花大錢養綠媒，不乖的綠媒像彭文正也會被趕出家門，花不小的錢養網紅，不紅也讓你紅，已經紅的讓你更紅；花更多錢養網軍，楊蕙如只是小卡斯（司），連蘇貞昌都私設網軍中央廚房，再加上民進黨立委組成的政權蓋世太保捍衛隊，這些隊伍龐大的民進黨啦啦隊，已經構築出民進黨的萬里長城。

他指出，民進黨如此這般鋪天蓋地，維護執政統治權，強力鎮壓國民黨，現在只略施小惠，招待從英國回台的陳以信，明眼人都看得出來，這是立委身分才有的待遇，蘇貞昌的人馬隨便丟個狗骨頭，就讓陳以信感激涕流，耗費寶貴的閣揆總質詢時間，用來獻花歌頌當起民進黨的啦啦隊。

蔡正元說，立委對閣揆的總質詢，是履行立委職權的神聖時間，也是執政黨和在野黨直球對決較勁的時刻，國民黨立委要應付蘇貞昌他那刁蠻的口才本來就難對付，但很多國民黨立委令人敬佩，還是奮力踢球進攻，雖不盡如願但已盡職，無愧於在野黨立委的職責。蘇貞昌不缺民進黨立委的逢迎，但如果有國民黨立委投懷送抱，當然是錦上添花。陳以信自動送上門繳械拍馬，莫名其妙當起民進黨啦啦隊，蘇貞昌更是喜上加喜。陳以信搞不清楚身份職責，演出荒天下之大唐的獻花戲碼，連民進黨立委都不可思議。

他指出，馬英九還在民進黨的法院奄奄一息的時候，陳以信不知今夕是何夕，還怪別人誤會，在閣揆總質詢時間，陳以信向蘇貞昌報告他自己那些陳三五娘的鬼故事，已經是嚴重失格失職，丟盡國民黨的顏面，還獻花歌頌，竟然還辯稱不是送給蘇貞昌，是送給防疫基層人員，這已經不是鬼故事，而是道道地地的鬼畫符。

蔡正元也指出，黨中央考紀會主委葉慶元，還說獻花給蘇貞昌不違背黨紀，難不成葉慶元，也想效法陳以信當民進黨啦啦隊？國民黨要員如果想當民進黨啦啦隊要趁早，否則很快就客滿。

(中時 )