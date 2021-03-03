為因應強勁的市場需求，半導體檢測廠-閎康(3587)位於台元科技園區的竹北第二實驗室今天正式啟用，未來該實驗室將以故障分析(FA)跟靜電防設(ESD)服務為主，就近服務園區內客戶；隨著先進製程研發、檢測需求大增，閎康未來也將加重台灣投資，南科第二實驗室亦將成立，預計於4月底完工。

鑑於5G、車用電子等帶動半導體產業蓬勃發展，除大陸政府積極推動半導體自製率提升之外，歐洲預計在未來2至3年內投資1450億歐元研究半導體技術，美國也推出規模250億美元的補助金，協助半導體大廠的研發能力，歐盟、美國相繼宣佈獎勵及補助措施，預期將刺激半導體材料研究及先進製程研發，加上台灣半導體產業競爭力持續提升，檢測需求亦持續增加，為因應強勁市場需求，就近服務園區內客戶，閎康竹北第二實驗室正式啟用。

閎康表示，靜電防設(ESD)檢測服務之重要性在於確保靜電放電現象發生時，在奈秒級的時間內對晶片進行保護，將突發的高電流瞬間抑制住，使電子產品不受靜電放電影響，今天啟用的竹北第二實驗室將以故障分析(FA)跟靜電防設(ESD)服務為主。

隨著先進製程研發、檢測需求大增，閎康未來也將加重台灣投資，除了今天開幕的竹北第二實驗室外，閎康南科第二實驗室亦將成立，預計於4月底完工，主要業務以用於先進製程的材料分析(MA)為主。

閎康是目前國際化最深的商用實驗室，不只在大陸、台灣，包括在日本中部的名古屋也設有實驗室，晶圓代工大廠日前宣布今年將赴日本投資，研發中心預計今年完成，屆時閎康也可望就近為其服務。

由於閎康在FA、MA、RA擁有完整檢測佈局的商用實驗室全球少見，隨著各國推動半導體產業發展，檢測需求將伴隨提升，預期公司營運將可持續受惠。

(時報資訊)