曾以單場閱讀活動，創下近千人報名的三發教育基金會，為了將親子閱讀觀念擴大推廣，不惜斥資打造第二台行動書車，首發活動主題為「建築夢想」，並在這個週末假期，在台南南紡購物中心廣場進行首發活動，提供各類繪本書籍免費借閱，吸引不少人潮注目。

三發教育基金會7日指出，三發教育基金會成立高雄行動書車「發發探險號」，2年多來，每逢周末假日，都在高雄科工館廣場提供服務，出車共計200多次、服務總人數逾2萬多人次，除了提供各項閱讀服務外，還提供各種塗鴉彩繪、藝文手作教學、說故事、唱跳等多元活動，口碑十分豐碩。

其中，2020年《童話音樂嘉年華》，攜手公益團體「星星兒基金會」，更曾創下近單場活動高達千人報名的盛況，活動當日人潮擠爆科工館渾天儀廣場。

三發基金會表示，成功的運營經驗，讓三發教育基金會信心十足，輔以粉絲團持續湧入各項私訊邀請，希望行動書車可以前往其他縣市，提供服務，因此，在三發教育基金會主導規劃，三發地產擘劃贊助之下，今年度催生第二台行動書車，即日起每周六、日，將固定於台南地區展開服務。

基金會執行企劃陳婉茹表示，真的要特別感謝台南市永康區公所與永康區圖書館，隸屬台南市永康區公所的永康圖書館，兒童讀物藏書總計約有3萬2千冊，這次則依據基金會設立的主題「建築夢想」，特別精選「我長大了」、「繪夢畫家」及「湯姆的服裝店」等與夢想相關的童書，大約400冊，試圖讓孩子從閱讀中描繪夢想和職業，小小的夢想種籽將在孩子的心中發芽。

她說，未來也將因應每季主題變化，主動更換書車書籍，力求帶給孩子更寬廣的新知與閱讀樂趣。

(工商 )