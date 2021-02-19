交通部擬定「2030年客運(公車)全面電動化」政策目標，預計在10年內將1.5萬客運公車全面汰舊換新成為純電動車，並以國產化為目標。受此政策帶動的激勵，國內業者摩拳擦掌搶商機。近期推出和國內電動車相關產品或規畫的業者包括鴻海(2317)、東元(1504)、大同(2371)、微星(2377)、精英(2331)等。

近年積極轉型智慧應用項目的精英電腦，挾帶研發與製造的經驗、歐洲市場的落地實績，鎖定「2030年客運(公車)全面電動化」的目標開拓智慧綠能電動巴士新市場，與電動大客車示範計畫業者成運汽車結盟合作，共同發展智慧綠能電動巴士。精英電腦營運長陳峙(木丹)表示，精英電腦將在智慧交通、智慧能源及5G車聯網項目上扮演技術垂直整合，串起產業鏈生態圈，以國家隊型式輸出。精英電腦表示，已經在智慧巴士營運管理系統雲端智慧車聯網AI管理平台，近年也與國際一線車廠合作系統製造、車戴整合，累積相關經驗並符合國際標準。

微星也宣布與國內第一大巴士製造廠成運汽車攜手合作，成功將車載系統導入成運電巴成為標配，並通過電動大客車車機規範，成為交通部首批取得電動大客車示範型資格之廠家及車輛。成運汽車也正積極佈局海外生產線，希望將台灣的廠區規劃複製到海外各國。成運汽車正在接洽的國家包含印度、馬來西亞、印尼、菲律賓與沙烏地阿拉伯。

(時報資訊)