星展集團25日表示，調高針對永續金融相關業務所設定的目標，預計至2024年達到相當於規模新臺幣一兆元以上的資金，推動發展可再生能源和綠色金融，總金額是原本規畫投入新加坡幣200億元的二倍半。

星展集團企業暨機構銀行負責人陳淑珊指出，星展集團在這項計畫中，最核心重要是要協助企業客戶，將永續納入企業整體業務發展策略，並從日常營運模式中逐步實踐永續。

陳淑珊表示，自從新冠病毒疫情爆發後，顛覆原有商業運作模式，許多企業在落實ESG承諾的投資金額因而加倍，顯示企業更加重視永續金融，因此星展集團上修整體永續金融的目標。

星展集團內部統計，2018年至今已完成逾100件永續金融相關業務，總額約達新加坡幣170億元（約新臺幣3,700億元），在2020年彭博全球和亞太地區綠色貸款主辦行排名，星展銀行位居第一。星展集團至今已推動多項跨區域永續金融案，綠色貸款市場目前以不動產業者為主，並逐漸擴及其他產業，例如再生能源設備製造商，與電動汽車電池廠商等。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行負責人暨永續委員會主席羅綸有表示，星展銀行設有三大永續發展主軸，包括「負責任的銀行業務」、「負責任的企業營運」與「創造社會影響力」，將永續精神與金融本業結合，積極參與各項綠色能源專案融資，並引進相關國際經驗，培養在地金融人才。

(工商 )