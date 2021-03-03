宏碁(2353)旗下3C專業通路代理商展碁國際(6776)，今舉行上市前業績發表會，去年全年營收達172.8億元，年增28%，去年前三季稅後淨利1.43億元，已經突破往年全年度表現，2020年前三季EPS1.94元，獲利較2019年同期成長70%，已刷新歷年盈餘紀錄。展碁董事長陳俊聖表示，展碁今年由B2B的營運模式再跨入B2C，將配合原廠客戶成立旗艦店，包括LG的中和及桃園旗艦店；展碁總經理林佳璋則表示，展碁將建立夥伴經濟，進行水平整合，展碁將逐步入股夥伴，長期目標將業外轉為業內。

展碁成立於1997年，該公司台灣第一大軟體產品。前三大資訊產品代理商，主要代理經七大類產品：資訊周邊產品、系統及行動裝置產品、軟體產品、遊戲軟硬體產品、家電產品、系統整合產品與美妝保養等。展碁秉持全面服務的經營態度，成為原廠不可或缺的輔助銷售者，推升公司營收、獲利持續穩健成長。

展碁總經理林佳璋表示，在陳俊聖董事長的領導下，展碁藉由「從3C通路變成全通路平台」、「夥伴經濟水平整合」與「配合原廠資源進軍國際市場」三大成長引擎，結合物流、資訊流、服務流與輔銷流的全方位銷售服務，透過專業行銷團隊及高效經營團隊，依照不同通路對產品的偏好，提供經銷夥伴不同的產品銷售組合，為每個銷售通路打造「獨特賣點」，協助客戶延伸品牌效益進而提升銷售量，以共創價值、利他的王道精神，實現產品原廠、經銷商、企業/消費者3贏局面，建構同業難以超越的競爭優勢，這是展碁受到原廠青睞又不易被取代的關鍵特質。

展碁專業代理及經銷國內外超過150個領導品牌，客戶歷年交易客戶家數超過6000家，產品橫跨商用及家用資訊電子、應用軟體、數位娛樂、系統整合、中小企業解決方案服務等多元需求；包括全球最大伺服器通路品牌美超微（Supermicro）、任天堂台灣主要代理商、微軟、宏碁/Apple電腦系列商品、Adobe軟體代理權、電腦週邊裝置和軟體製造大廠羅技（Logitech），國際大廠 LG、惠而浦、飛利浦、BenQ、日立、SHARP與3M等家電商品。銷售通路遍及全國電子、燦坤等全台3C通路賣場，及PChome、momo等大型電商平台。

法人分析，看準疫情無法出國，推升國內消費動能，實用性高的3C家電產品及娛樂性之遊戲產品仍有強勁採購需求，有助帶動展碁代理之筆電、螢幕、電腦周邊商品、家電與遊戲軟硬體產品出貨量持續攀高，公司今年營運表現值得期待。

(時報資訊)