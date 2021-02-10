土耳其總統艾爾段今天公布一項10年太空計畫，包括將在2023年送土耳其太空人上月球等野心勃勃的計畫。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在解說分為兩階段的登月任務時說，將透過與國際之間的合作，在2023 年底把混合動力的火箭送上軌道，並在月球完成第一次的硬著陸。

艾爾段沒有進一步說明此合作計畫。上個月，艾爾段曾與特斯拉（Tesla）和SpaceX的老闆馬斯克（Elon Musk）談到，有關和土耳其公司在太空科技上可能的合作。

艾爾段在安卡拉舉行的活動中，宣布一項涵蓋10個戰略目標的計畫，其中一項便是將土耳其人送上太空進行科學任務。

土耳其上個月與SpaceX合作，將Turksat 5A衛星從美國發射上軌道。Turksat 5B衛星預計將在今年第2季發射。

艾爾段也表示，土耳其的目標是在10年內達成戰略太空目標。他也補充道，土耳其將精進衛星科技，並與其他盟國聯手建立太空站。

(中央社)