比莉主演影集《媽，別鬧了！》殺青。（草舍文化提供

比莉（右）環島拍攝影集《媽，別鬧了》，有帥兒周湯豪陪伴。（草舍文化提供)

導演李俊宏（左起）、導演陳慧翎、比莉、監製周毅銓合影。（草舍文化提供）

由比莉、寇世勳、賈靜雯、柯佳嬿、吳慷仁、林柏宏與曾莞婷主演，金鐘導演陳慧翎及金鐘剪輯李俊宏共同執導的影集《媽，別鬧了！》，1日宣佈全劇正式殺青，比莉在拍攝時聽到導演陳慧翎及李俊宏喊出殺青時立刻掉淚，她不捨的說：「 15年沒拍戲，這幾周一直想說怎麼辦，要殺青了我會很難過。」她為戲從台北一路拍到新北、宜蘭、苗栗、墾丁、台東，連續三週Non-Stop環島拍攝，一點都不喊累，反而越拍越興奮，直喊：「這部戲要傳達的感情太真誠，大家都很期待！」

特別的是，比莉的兒子周湯豪（Nick），自告奮勇地排開所有行程，陪媽媽環島，Nick說：「媽媽從來沒有離開家這麼久，我有點不習慣。」殺青時，他也代表劇組特地送上「最佳女演員」錦旗送給比莉，讓比莉眼淚直流：「之前每一位演員殺青，都是我親自送錦旗給他們，從第一位寇哥（指寇世勳）開始，今天終於輪到我拿到錦旗了！」而她與劇組工作人員已產生深厚革命情感，她打趣：「已跟導演先約要進剪接室看後製，重溫拍攝又哭又笑又瘋的過程」。

對於該戲正式殺青，身兼製作人的賈靜雯表示，製作人階段性任務暫時告一段落，自己人格可以不用再分裂，可以回歸熱愛的演員身份。她說，《媽，別鬧了！》是她拍過最特別的一部戲，非常開心能與比莉姐及柯佳嬿同台飆戲，也感謝許多彩蛋級演員參與，請觀眾拭目以待。

柯佳嬿也透過視訊隔空直擊比莉殺青，期待播出後可與媽媽比莉姐與姊姊賈靜雯再鬧一回，比莉則樂得跟她分享台東的藍天與碧綠海水，甚至還興奮問她要不要搭飛機來台東參與劇組「環台拍攝殺青酒」，感受台東風光。

(中時 )