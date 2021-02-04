中廣董事長趙少康今天還原和黨主席江啟臣第二次碰面情形，指江曾當面歡迎他回國民黨且聘他為為中評委，但後來江稱壓力大須暫緩此程序，會中江還說未放棄爭取連任。國民黨文傳會副主委鄭照新下午表示，江啟臣至今的疑問與趙少康一樣，為何有特定媒體，透過虛虛實實的新聞來揭露，是否希望把一樁美事，用很多政治聯想破壞掉？這讓黨中央非常困惑。

趙少康上午驚爆「江啟臣未放棄繼續參選黨魁」，並還原與江啟臣第二度會面的談話內容，還說曾和江啟臣、李彥秀、柯志恩、許淑華等人餐敘過，對此，江啟臣親信、文傳會副主委鄭照新下午親上火線說明。

鄭照新說，江啟臣與李彥秀、柯志恩、許淑華等人，2、3個月前在亞都麗緻飯店有場餐敘，被視為媒體聯誼，李、柯、許三人都不知道，且未參與邀請趙少康回復黨籍的會面。

鄭照新表示，他在1月19日把恢復黨籍申請書的電子檔傳給趙少康，趙則在1月22日跟他說填好，兩人約好當天下午到內湖T台碰面，趙以彌封信給他，他再轉給江啟臣，進行黨籍恢復程序。

鄭照新指出，江啟臣在和趙少康幾次會面有提到，為了落實壯大國民黨、深度參與目標，將邀請很多過去和國民黨有淵源的好朋友回娘家，並擔任中評委，而趙少康的社會聲望與歷練都符合，因此，江的確當面和趙說，能夠邀請趙任中評委是他莫大榮幸。

鄭照新說，當時趙少康也說，中評委只是一個資格，要不要參選黨主席有諸多考量，包含家庭、事業等因素，江確實有說，「若有意競選連任的企圖心，也會請託趙少康等社會名望人物給予支持」，但這事如果要的話，但仍未定。

話鋒一轉，鄭照新批評，但這個消息不知道被哪位知情的有心人士傳話，傳成趙少康要在元宵節後正式宣布參選黨魁，讓很多人拿著非事實的傳言，不斷地向黨中央與江啟臣求證。

鄭照新表示，因此江啟臣再次約見趙少康，向趙報告這個情況，為了避免不必要的討論、爭議、對立，關於聘任趙少康為中評委的計畫，相推遲至比較不敏感的時機，再來進行相關程序與對外公布；但很不巧地，上周末有媒體詢問黨中央，使得趙在1日被迫開記者會說明。

鄭照新與趙少康同聲質疑特定媒體，透過虛虛實實的報導，是否欲把一樁美事，用很多政治聯想來破壞，並「直接請教自由時報總編輯鄒景雯，能否和大家說明消息哪來？」這讓黨中央非常困惑。

鄭照新強調，江啟臣在過程中，秉持公正立場，維持開大門走大路的精神，一切以團結國民黨為最高考量，不會因為有無參選黨主席資格，而影響到邀請社會上對藍營有影響力的人擔任中評委；而趙少康回到國民黨也比參選黨魁有更大效益，若趙參選是一種良性競爭，若不選，以趙的影響力及對議題的敏銳度，也絕對對藍營起到振奮效應。

媒體詢問，韓趙江總共會面幾次，鄭照新說，除非得到所有當事人同意，他才會對外談，否則留給當事人說明。

(中時 )