六甲恒安宮千里眼、順風耳將軍遭民眾刮傷手部油漆，廟方請台南藝術大學博物館學與古物維護研究所學生協助修復。（六甲恒安宮提供／劉秀芬台南傳真）

恒安宮順風耳將軍手部去年底遭精神狀況不佳男子以鑰匙刮傷。（六甲恒安宮提供／劉秀芬台南傳真）

恒安宮順風耳將軍手部經南藝大博古所學生以修舊如舊方式修復。（六甲恒安宮提供／劉秀芬台南傳真）

台南市六甲區古廟恒安宮的千里眼、順風耳將軍已有近百年歷史，去年底遭精神狀況不佳的男子以鑰匙刮傷手部油漆，廟方委由台南藝術大學博物館學與古物維護研究所施明嘉、李志誠2位學生協助修復，讓神像手部回復原貌，學生學以致用且不收費用，讓廟方十分感謝。

恒安宮有300多年歷史，千里眼、順風耳將軍也有近百年歷史，恒安宮總幹事陳譽昇說，有別於其他宮廟，恒安宮千順將軍很親民，擺在大殿前兩側，居民如有病痛，就到廟裡牽著將軍的手，撫摸病痛處祈求平安，因此，將軍兩手可見經年累月被撫摸的痕跡。

此外，這2尊千里眼、順風耳將軍在廟會活動時，還會跟著出巡遶境，因神像年代久遠，廟方曾想幫千順將軍換新雕像，但搏杯後，千里眼、順風耳將軍只允許信徒幫他們換骨架及新神衣。

去年11月中，廟方發現千順將軍手部彩繪被刮得傷痕累累，查看監視器後發現是1名精神不穩定的男子，趁大家不注意時，持鑰匙刮傷千順將軍手部彩繪，廟方見其精神狀況不佳，也不予追究，把心力放在想辦法找人復原被刮壞的部分。

廟方一度想找油漆匠幫忙復原千順將軍刮傷手部，此事被南藝大博古所學生施明嘉、李志誠得知後，主動表示願意協助修復，並向廟方說明如何以專業方式填補、全色，修復後與原來外觀一致，同時保有原有使用性功能。

施明嘉曾跟著學長協助修復嘉義水仙宮、哈瑪星代天宮古物，他說，現在很多廟宇在修復時，不見得都是找專業古物修復師，但恒安宮廟方很重視文物保存，且尊重專業意見，放手讓他們去修復，施明嘉也婉拒收費，認為能發揮所長，幫助廟方解決修復難題，也是跟媽祖結善緣。

(中時 )