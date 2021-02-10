《遠見》雜誌日前公布「2021年台灣政治人物印象分數評比」，新北市長侯友宜奪冠，輾壓藍綠所有政治人物，「二阿哥」鄭文燦已超車總統蔡英文及「大阿哥」賴清德，勇奪第2，藍軍盧秀燕也已和朱立倫比肩，重歸國民黨的趙少康則名列11名，柯文哲及其副市長黃珊珊擠進前10名，還小勝趙少康。從這份評比已能窺見2024年總統大選的端倪，藍軍侯友宜披掛上陣的可能性已拉高，綠軍鄭文燦或已取代副總統賴清德，柯文哲遭到藍綠輾壓、票源流失，勢成必然。

首先，侯友宜已成藍軍人氣王，連盧秀燕都已上竄，朱立倫已勢不可為。以侯來說，歷次民調或聲望調查都屬第1，已經在選民心中形成印象累積性，只要不犯大錯，日後所有的民調或評比維持第1已成定局。雖然其只是新北市長第1任期，進取連任應屬合理邏輯，但於第2任期跳攻總統職位應已無人能擋；論者或有謂韓國瑜從高雄市長跳攻總統敗績殷鑑不遠，但由於韓、侯二人個性特質不同，侯在新北亦有政績，且第2任期跳攻和韓的不到1年被批成「落跑」全然不同。

至於企圖心強盛的朱立倫，由於缺乏舞台，就算不斷下地方經營，已漸敵不過形勢比人強的環境結構，畢竟連盧秀燕都藉上次在AIT處長酈英傑面前提台灣民意拒萊豬，使能量灌頂而追平朱；加上日前加入國民黨且欲競逐主席的趙少康，透過論述不斷聚焦媒體、拉抬聲量，使自己一下就擠進第11名，朱的情況可謂「前有強敵、後有追兵」，若無更具戰略及創意的操作，總統大位將離他愈形遙遠。

其次，就「二阿哥」鄭文燦來說，現今是綠軍最具接班態勢的人選當無懸念，畢竟日前「部桃清零」更強化了其危機處理的能力，加上其在桃園治理政通人和、素有政績，像侯友宜般地有跨藍綠拓票的本錢，和蔡英文互動良好，都是出線的有利因素。

況且賴清德雖貴為副總統，但這個虛銜反而限制了賴「大拓疆土」的可能性，除了受制於蔡英文的權威而無法造次的結構性原因外，之前和蔡英文因黨內初選導致人馬派系的壁壘分明，蔡系人馬當然不希望賴上位而遭到秋後算帳，除了挺鄭之外，豈有他途？這對賴都極端不利。

現今對鄭較無法掌握的變數就是明年其卸任後，蔡究竟會對其做何種職務安排？若是行政院長，或許就是最佳戰略位置，畢竟對其中央歷練有其助益，資歷更形完整；但若是卸任前被拱去選台北市長，則禍福難料，對戰蔣萬安，若敗北卻將綠軍北市基本盤更拉高，能爭個雖敗猶榮，進逐大位當然有能量，但若敗得灰頭土臉，賴便能趁勢反攻，對鄭最為不利；若將蔣KO，當了台北市長，雖然不能參選2024年總統，然而若侯、賴對決，賴敗下陣來，2028年則非鄭莫屬，只是會晚個4年。

至於已經在準備總統選舉的柯文哲，侯友宜對戰鄭文燦的局面若形成，對其最為不利；畢竟雙強對決，藍綠回歸基本盤，就算柯的民眾黨有藍有綠，柯也有跨黨吸票的能耐，然而選情至最後階段藍綠緊密對峙時，藍綠選民棄柯回歸的情況勢必明顯，特別是當民眾黨沒有一席百里侯時，柯的情勢將更險峻，連要穩住立委盤面都不可得，屆時民眾黨將面臨存續考驗。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）