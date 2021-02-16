新竹市市長林智堅。（圖／翻攝自林智堅臉書）

新竹市市長林智堅。（圖／翻攝自林智堅臉書）

恰逢農曆年節與防疫期間，不少人宅在家吃吃喝喝體重也隨之增長。以出眾外型著稱的新竹市市長林智堅，為推廣「過年防疫在家做運動」，特別錄製一段在辦公室內使用健身環運動的影片。影片中，林被問到「今天量體重了嗎？」立刻怒目猛瞪，內心獨白則是「妳問這想幹嘛？」6字，更警告「妳講話小心點喔！」讓不少網友笑翻，大讚影片有趣。

林智堅昨日（15）在臉書發表《過年防疫 在家也可以做運動》影片。其中，同仁詢問：「市長！你今天量體重了嗎？」林表面上一派輕鬆回道：「早上量囉！」卻暗自戒備心想：「妳問這想幹嘛？」同仁詢問：「你最近過年分享那麼多年夜菜，我相信數字應該有了一些變化？」林則立刻怒目猛瞪，心想：「妳講話小心點喔！」但又不得不承認：「嗯……對！你講到我的痛了！」

為了讓林智堅展演適合年節期間防疫的室內運動，同仁特別準備了健身環，讓林配合著電視機裡的電玩畫面，不斷擺出揮動、扭動、蹲低、跳高、奔跑等不同姿勢，藉此讓全身獲得運動；林在影片結尾直呼「很累！」並打趣呼籲：「過年期間勤運動，下個『彭魚晏』就是你！」

林智堅表示，過年在家吃吃喝喝，好像變胖了一些，該是運動瘦身的時候了。林強調，今年因應疫情變化，不建議大家去健身房，故推薦大家這項不用出門也能運動的神器，此外，在家做仰臥起坐、伏地挺身、伸展操或起來走走也都不錯。

影片一出，獲得超過2400個讚，網友紛紛留言：「這影片也太好笑了吧！」「哈哈市長好好笑」、「市長太可愛了！活力滿滿的市長讚讚」、「小智市長就是帥」、「市長我們一起到你辦公室玩好了，我們也需要減肥」、「應該要找鄭文燦市長一起啊！哈哈哈」、「很不錯的遊戲，可運動、可減肥，很適合我們這種沒運動的人」。

(中時新聞網)