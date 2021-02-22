藍綠兩黨積極布局2022縣市長選舉，其中台北市長選戰最受外界關注，國民黨內最有可能出馬角逐的人選，立委蔣萬安呼聲最高，衛福部長陳時中還是民進黨最強棒之一。對此，國民黨台北市議員李柏毅日前在政論節目中直言，陳時中盼明年春節民眾可期待出國旅遊，若屆時防疫出現破口，相對來講，「陳時中的金身就破了！」

李柏毅日前在政論節目《少康戰情室》中說，其實國民黨在北市掉了2屆，這回勢在必得，一定要拿回市長，這是非常重視的問題，對手當然是鎖定陳時中，因為他的聲量目前是最高，「但是我認為陳時中變數很大，他現在的金身，其實就是防疫的問題，可是不要忘了，他講過明年農曆年盼開放出國旅遊。」

李柏毅分析，那之後如果開放出國，挑戰將會非常大，若防疫出現破口，相對來講，陳時中的金身就破了，能不能維持這麼高的聲量，未知之數。不僅如此，李認為，現在另一個問題就是民眾黨主席柯文哲的問題，國民黨內部常常談說要不要跟民眾黨合作，「就我了解，幾乎市議員都一面倒反對，他們認為柯文哲是狼不是羊，且跟他合作過得幾乎都沒有好下場。」

不過，李柏毅透露，但有一說，如果國民黨真的走到後期、逼不得已，真的要藍白合作，就僅限於市議員的層級，市長層級是不會讓的，但這樣的前提是有機會、選情到後來緊繃、 雙方理念配合。

(中時新聞網)