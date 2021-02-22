網媒最新民調顯示，藍營2022桃園市長人選，目前以桃園立委魯明哲最強。（本報資料照）

針對2022桃園市長之爭，《ETtoday新聞雲》完成最新民調顯示，民進黨若由新竹市長林智堅對上國民黨任何人選的支持度都有四成左右，是綠營最強人選；國民黨若派立委魯明哲出馬，與林智堅的支持度差距最小，包括黨主席江啟臣等3人都居劣勢。民調也顯示，現任市長鄭文燦的施政滿意度高達七成九，不分黨派支持者對鄭文燦滿意度都遠高於不滿意度。

該民調於2月18、19日採「手機簡訊」進行，以桃園市年滿18歲以上民眾為對象，有效樣本數1084份，在95％信心水準下，誤差為正負2.98％。藍綠人選分別納入民進黨的林智堅、桃園第一選區立委鄭運鵬、第二選區立委黃世杰、桃園航空城公司前董事長黃適卓，及國民黨的魯明哲、江啟臣及桃園市議長邱奕勝、前高雄市長韓國瑜等。

民調結果顯示，若民進黨提名林智堅，與國民黨4人魯明哲、邱奕勝、江啟臣、韓國瑜捉對廝殺，將分別獲得37.3％、38.6％、39.5％及 42.5％的支持度，領先對手7.0％、9.9％、10.6％、15.8％。

若民進黨推鄭運鵬參選，對上國民黨魯、江、邱、韓，支持度依次是31.3％、32.3％、31.2％、35.5％，與對手差距呈-0.4％、2.4％、2.7％及 6.9％，除韓之外，與另3人目前支持度在伯仲之間。

若民進黨由黃世杰參選，對上國民黨魯、邱、江、韓，支持度依次是26.0％、25.7％、27.8％、32.4％，與對手差距呈-6.4％、-4.9％、-3.6％ 及3.5％，除韓之外，國民黨另3人目前支持度皆略領先黃。

若民進黨提名黃適卓，對上國民黨魯、邱、江、韓，支持度依次是24.1％、23.5％、24.9％及30.8％，與對手差距呈-8.8％、-9.5％、-6.7％ 及0.9％，除韓之外，藍營另3人目前支持度皆略領先黃。

民調整體顯示，國民黨4人在桃園的支持度基本盤都有三成左右，差異不大。但若藍營由韓國瑜參選，民進黨4人支持度都會變高，且未表態者比例都變低，顯示罷韓情緒仍在，只要韓出現，潛在反對者就會浮現、凝聚。

民調也顯示現任桃園市長鄭文燦施政滿意度高達79.4％(非常滿意39.4％、還算滿意40.0％)，遠高於不滿意度13.6％。進一步交叉分析發現，不分黨派支持者對現任市長鄭文燦的滿意度，都給予遠高於不滿意度的評價。

(中時 )