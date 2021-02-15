新竹市市長林智堅。（圖／取自林智堅臉書）

新竹市市長林智堅。（圖／取自林智堅臉書）

新竹市市長林智堅。（圖／取自林智堅臉書）

新竹市市長林智堅親自回覆網友對他「在家梳油頭」的疑惑。（圖／番攝自林智堅臉書）

昨日（14）大年初三恰逢西洋情人節，新竹市市長林智堅表示自己送給老婆「最務實的情人節禮物」，是幫老婆完成包括洗碗、掃地、幫女兒綁辮子等所有家務。林強調，洗碗、掃地他都沒問題，自豪稱自己連細節都不放過，但綁頭髮他真的苦手，還直呼：「綁辮子的用途是……」許多網友則疑惑：「市長為什麼在家梳油頭？」讓林忍不住跳出來回覆，指梳油頭對他而言是堪比早上起床刷牙的習慣，希望大家別畫錯重點。

林智堅昨日在臉書發表文章《最務實的情人節禮物》指出，今年2月14號的情人節剛好又是大年初三放春假，妻子說，這是他當市長以來，第一次有空檔在家陪她過節；林表示：「平常當市長，今天當家長，要洗碗、掃地，也要陪陪我們家的小公主a.k.a（英文also known as的縮寫，『也就是；又作為；又名』之義）前世情人。」

不僅如此，林智堅更向妻子深情道：「老婆平常辛苦你了，今天洗碗、打掃家務的工作就由我來吧！情人節快樂！」附圖則是林趴在地上認真掃地、戴著手套專注洗碗，以及在老婆指導下為女兒綁辮子的影片。林邊為女兒綁辦子，邊頻頻向老婆求救：「是這樣嗎？」還問女兒：「小辮子嗎？小公主！這麼小一個辮子要幹嘛？妳可以告訴爸爸嗎？它的用途是什麼？」女兒則童言回道：「就是小辮子！」讓林只能喃喃道：「就是小辮子噢！」

文章一出，不到一日即獲得超過6400個讚、超過220則留言。網友紛紛回應：「市長為什麼在家穿衛生衣、梳油頭？」「我也是注意到頭髮……」「偶包很重欸！在家也是要帥帥的……」「頭髮真的很顯眼」、「市長穿衛生衣也要配上帥油頭嗎？」「市長真的很會……在家頭髮也梳得那麼好……」「油頭是市長的註冊商標，隨時隨地要保持美美的」、「我也是覺得巿長在家也梳油頭？原來大家的重點是一樣的」。

由於太多網友提出對林智堅「在家梳油頭」的疑惑，讓林不得不親自出面回覆：「大家畫錯重點囉！重點是要跟你的另一半說情人節快樂！至於為何在家梳油頭，對我來說就是早上起床刷牙一樣的習慣。情人節快樂！」

(中時新聞網)