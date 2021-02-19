台北國際連鎖加盟暨創業大展開跑！黃珊珊透露北市將推出產業政策白皮書 率眾產業轉型。（北市產業局提供／吳康瑋台北傳真）

「2021台北國際連鎖加盟暨創業大展-春季展」即日起至2月22日為期4天在台北世貿一館盛大舉行，這次展覽內容豐富，由社團法人台灣連鎖加盟促進協會主辦，豐富多元展位參展，為企業品牌、加盟業主及創業者提供最先進的加盟資訊與媒合平台，找到適合自己創業加盟的優質推薦好品牌，創造就業機會。

北市副市長黃珊珊表示，台灣產業結構90％由中小企業組成，其中連鎖加盟業者更是中小企業的核心族群，由於連鎖品牌長期耕耘打底，累積成功經營模式，建立豐厚產業基礎，在疫情影響下，讓許多人的生活方式產生了不可逆的變化，當民眾無法出國旅遊工作及度假時，新型態的商業模式也開始在許多連鎖品牌中發酵醞釀，甚至已經有些運用於第一線消費服務的階段，像是主打小坪數的外送外帶店型、智慧手臂製作手搖飲、無人機台等，連鎖加盟產業不畏環境變遷迅速有效轉型升級，值得借鏡。

她說，在後疫情時代，台灣經濟型態必須轉型，為協助國內企業佔有先機，加速產業超前部署，市府團隊投入辦理產業轉型論壇，將推出「後疫情時代台北市產業政策白皮書」，作為市府團隊後續施政之依據與方向，希望由公部門先行，帶動產業踏上成功轉型之路，讓更多的好店企業立足台北望向國際。

2021年「宅」商機崛起，這次展覽設置三大主題展區，包含「金牌連鎖區」、「設備經銷區」及「國際廠商區」，全面結合全新科技設備與服務軟體（AI無人商店、人臉辨識點送餐、線上APP體驗、行動支付等），加上外送平台加持，讓連鎖加盟產業能有效減少人力成本，並且大幅提升「時效性、地域性、坪效比」，展出內容有手搖飲料、網紅小吃、設備器材、創業顧問、經銷代理等各式多元加盟業態，所有加盟需求一次到位滿足。

主辦單位更重磅邀請到各界創業行銷大師到場傳授不藏私秘訣，內容包括創業案例、行銷策略、數位轉型、虛實整合、資金募集、法務須知等創業實用資訊，提供創業者們最安心的加油站，將最完整的創業知識帶給大家，還有廠商自辦的加盟說明會也讓民眾有機會更加了解各品牌文化與加盟訊息。

此外，為使全體參展廠商及參觀民眾擁有安心無虞的展覽空間，主辦單位提出防疫措施，包含世貿一館展場容留人數9000人下修為6000人，展場內全面禁止飲食以及逛展配合入場4步驟，包括入場實聯制、與會人士須佩戴口罩、入場前配合量測體溫及手部酒精消毒，邀請您迎接防疫新生活，參觀看展好安心。更多活動詳情，請上網搜尋活動官網或2021台北國際連鎖加盟大展-春季展。

(中時 )