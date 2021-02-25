簡嫚書在《她們創業的那些鳥事》飾演穿著火辣的交際花「林美季」，與林心如、陳意涵等飆戲。她25日接受媒體訪問，對於突破性演技頗受好評，她坦言角色是努力爭取來的，尤其跟這麼多前輩合作，內心很緊張，開拍1個月還發現「圓形禿」，到第2個月、第3個月共有3個圓形禿，坦言「人生第一次因為拍戲」而禿，自虧像「搜集三個圖章」，她後來越演越上手，殺青後頭髮也長回來。

簡嫚書認為壓力來源，或許是角色跟自己個性差太遠，「因為這是很大製作，感覺全部壓在我身上，萬一搞砸不只戲還有我」，心想若搞砸「就退出演藝圈！」不過身為天秤座，她笑說心裡又有另一種聲音，「萬一我成功了，我就以『林美季』重新出道，可以演內衣廣告」。

簡嫚書出席《她們創業的那些鳥事》聯訪。(陳俊吉攝)

劇中簡嫚書對嗆老闆林心如「宮冶小蔦」，她笑說「滿爽的，頂撞老闆應該是很多人心裡想說的」。劇中兩人不時吵架，她認為不是真的交惡，甚至後來吵出樂趣，轉變成去捉弄、激怒她當樂趣，還幫她取個樣綽號，像除了劇本的「公園小蔦」，還有「憤怒蔦」等。

簡嫚書剛生完第二胎後4個月就接演《創業》，公婆幫忙帶小孩，笑說「還滿開心的，可以工作、放風」，當時擔心會退奶「皮鬆掉」，無法維持豐滿形象，因此多吃花生豬腳等補充。她透露私下服裝風格多以運動、無鋼圈為主，演出時有讓身體習慣被束縛的感覺，且因戲知道幾家內衣很厲害，殺青後劇組優先二手賣戲服給演員，她也把內衣買下，「怕有人買我內衣會太尷尬」。

至於戲播出後，老公雲昌隆和女兒有什麼評價？簡嫚書笑說，3歲的大女兒對她服裝沒什麼印象，倒是直說片頭曲是「媽媽的歌」。她笑說老公之前都沒看她的戲，這是有認真看，上週去露營時，與現場其他男性友人一起看播出，老公雖只評價「頭髮很好看」，但仍散發出開心的笑容，「感覺老公應該很驕傲，他不好意思說」。

簡嫚書不僅兼顧拍戲與家庭，更把握時間進修，近期就讀北藝大電影創作研究所導演組，且是一般生，開心說工作後再回來念書，可以體會到唸書的珍貴，且近期看電影都堅持要用學生票，「雖然只便宜20元，但我要把握最後學生時光」。

簡嫚書（中）劇中和林心如（左）、陳意涵（右）創業。（可米傳媒提供）

簡嫚書在《她們創業的那些鳥事》有突破性演出。（可米傳媒提供）

簡嫚書25日接受媒體訪問。（可米傳媒提供）

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