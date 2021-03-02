一名女兒表示，她的父母在她小時候離婚，她就再也沒見過父親，如今長大了，父親還會偶而傳訊息要借錢，她近日得知對方罹患肝癌第3期，對方再次借錢時，她心疼之下決定再借出，她說「因為我不知道，還能給多久」，並主動關心對方「身體還好嗎」、「好好照顧自己，錢不用還，給你的新年紅包」。

該女兒在臉書「爆廢公社二館」發文表示，他的爸媽離婚後，她就再也沒看過父親，而對方也不曾主動來看她的孩子、老公，小時候父親與她就已很少交集，「同樣是小孩，他對我就是少了份感情」；長大之後，父親還會時不時會傳訊息找她，每次開口都是借錢，但最近1次借錢讓她意外得知，父親已患肝癌第三期。

女兒得知父親罹患肝癌第3期，決定再次借給對方2萬元，並主動關心對方「身體還好嗎」。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

該女兒得知父親病況後，儘管金錢壓力很大，她仍是借了2萬給對方，「因為我不知道，還能給多久」，她說長大後曾想過父親過世的時候「我會難過嗎？還是無感？」她看到近日吳孟達因肝癌逝世有感而發，她鼓起勇氣向父親說「身體還好嗎？」「好好照顧自己，錢不用還，給你的新年紅包，新年快樂」。

許多網友看到後紛紛留言表示，「感覺爸爸是很溫和的，也主動提說會還錢」、「我也想爸爸了」、「別留下遺憾，帶家人和他聚一聚吧」、「除非真的有牽扯不清的怨恨，不然我覺得還是有空見見面吧」、「人還在，有機會看看對方關心一下，不要留遺憾」、「加油，親情可貴」。

(中時新聞網)