台日桌球夫妻江宏傑與福原愛驚傳婚變，女方遭直擊和高帥男出遊密會，甚至同住一間飯店，同時也爆出江宏傑及其家人長期對女方言語暴力，雙方各說各話，讓人霧裡看花，日媒又再爆，儘管全世界都覺得福原愛出軌，本人還是不會承認，只因為顧慮到這3點。

日本周刊《FRIDAY》指出，「小愛（福原愛）若承認不倫結果離婚的話，不僅損失代言違約金、還可能要給江宏傑精神撫慰金、最後孩子監護權也會被拿走」，衝著這三點，福原愛無論如何都不能承認自己婚內出軌，如果孩子因此最後都跟著江宏傑留在台灣，她一定會很難過。

事實上，遭媒體曝光約會照片後，福原愛立即發表聲明解釋，示同遊男性「是社會上的前輩、且讓我尊敬的友人」，強調兩人「未住同一房」，並為自己輕率的行為向老公江宏傑與外界致歉，「剛好有機會從我所尊敬並且有豐富社會經驗的朋友那得到建議、而一起外出散心。」

而江宏傑隨即也向老婆喊話，表示他對妻子的愛從認識第一天到現在不曾改變，不希望不實八卦傷害到至親，「未來的路還很長，我們彼此的情感都不會因此消失，謝謝大家的關心。」而經紀公司也代為發聲，「兩人沒有離婚，小傑不認識與小愛出遊的男子。」

(中時新聞網)