夫妻關係要維持，除了用心經營彼此的感情外，過來人及兩性專家也都坦言，幸福感與性生活滿意度成正比，但也並非人人如此，名嘴呂文婉就透露，人妻朋友經常被老公揪滾床單，以為維持一定頻率，感情就會重返甜蜜，沒想到某回完事後老公說了一句真心話，讓她當場心死，不久後決定簽字離婚。

日前名嘴呂文婉上《新聞挖挖哇》節目，分享朋友的婚姻慘痛案例，表示當年朋友結婚時，夫妻倆超級恩愛，做什麼事情都要一起，刷牙要一起刷，連睡覺都要牽著手、靠著肩，看在外人眼裡著實羨慕，而當時朋友還羞曝，他們「炒飯」次數很頻繁，真的是猶如熱戀般的愛侶，只是時間拉長，婚姻漸趨平淡仍是無可避免的。

後來朋友告訴呂文婉，表示不知從何時開始，夫妻倆相處起來感覺變了，共處時會覺得煩悶，還感覺對待彼此的好意都是一種壓力，一起生活猶如互相折磨，朋友甚至說，連老公找她激情一下都沒辦法感到快樂，只覺得喘不過氣，痛苦瀰漫在生活每時每刻，因此關係自然變質。

而這樣煎熬的生活，竟沒有改變彼此性生活的頻率，朋友竟然透露，老公幾乎天天找她嘿咻，她還以為對方是為找回甜蜜感情在努力，結果某次完事後，老公坦承因為工作壓力的關係，越來越不好睡，但覺得「做那件事後比較好睡」，所以才頻頻揪老婆，這話一說出口，讓做妻子的瞬間醒悟，接著感到憤怒，不甘心淪為「助眠工具」，於是立刻把尪踢下床，並且要求分房睡，不久後感情消磨殆盡，這對曾經炙熱的愛侶心死簽字，離婚一了百了，讓朋友們都覺得很遺憾。

(中時新聞網)