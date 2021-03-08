10槍轟死2人槍哪來的？ 嫌：友給槍抵賭債 家中搜出7顆子彈（翻攝畫面）

高雄大樹區連開10槍，殺死前妻2名好友的方姓嫌犯落網，身上還帶著槍枝及9顆子彈。警方在方嫌家中又起出7顆子彈。犯案的槍械究竟是從何而來？嫌犯供稱是朋友賭輸拿來借放抵債的。辦案人員對這番說詞持保留態度，正進一步調查釐清。

高雄街頭連轟8槍殺人命案，震驚全國，方姓嫌犯上午在大寮落網時，機車行李箱內還帶著行兇的改造手槍，彈匣內上了9發子彈。下午警方帶著方嫌出門搜查，又在家中找到7發子彈1個彈殼，累計子彈至少24發。

作案槍枝究竟是怎麼來的，成為偵訊重點。方嫌先是供稱是朋友寄放，後來又改口說，是朋友賭輸錢拿來借放抵債用。辦案人員追問朋友身份，嫌犯卻又無法清楚交代，警方對於嫌犯的說法，保持存疑的態度，正追查槍械來源。

方姓男子（64歲）昨天傍晚和前妻簡姓女子（59歲）兩人在高雄大樹區九曲堂車站旁的小廟談判，2人為了離婚後的房產歸屬起爭執。一旁吳姓、劉姓好友上前勸和，不料方男一時氣憤返家拿槍，回到現場與2人扭打後開槍，2人分別身中5槍、3槍，傷重不治。

10槍轟死2人槍哪來的？ 嫌：友給槍抵賭債 家中搜出7顆子彈

(中時新聞網)