日前檢查員警辦公室及待勤室時，竟在六隊的備勤室天花板內查獲1把改造手槍及毒品。刑大澄清，為10年前的證物與館長案無關。（翻攝）

日前檢查員警辦公室及待勤室時，竟在六隊的備勤室天花板內查獲1把改造手槍及毒品。刑大澄清，為10年前的證物與館長案無關。（翻攝）

日前檢查員警辦公室及待勤室時，竟在六隊的備勤室天花板內查獲1把改造手槍及毒品。刑大澄清，為10年前的證物與館長案無關。（翻攝）

新北市警方偵辦館長槍擊案，事後爆出證物價值300萬元的AP名表遺失，經警局內部行政調查，刑警大隊偵五隊隊長許宏銘、偵六隊隊長胡仁豪遭拔官，日前檢查員警辦公室及待勤室時，竟在六隊的備勤室天花板內查獲1把改造手槍及毒品。刑大澄清，為10年前的證物與館長案無關。

據了解，新北市警局偵辦名表遺失案對31員進行測謊，胡姓隊長經3次測謊，結果並未通過，事後又經搜索胡員辦公室、住處均查無證據，由於測謊不能作為唯一證據，警局考量確有疑慮，故先以行政處分，調職非主管職警務正，靜候調查。

刑大日前在檢查員警辦公室及待勤室時，意外從天花板角落發現一包塵封已久的舊公文封，裡面裝有改造手槍1支、子彈及些許毒品證物。

使用待勤室的陳姓小隊長表示，10年前駐地搬遷至現址時，在鐵櫃發現該包證物，因找不到承辦人且擔心證物遺失，故暫時放在天花板角落，並坦承當時未主動報告上級，警察局乃立即報告地檢署檢察官分案調查，並追究有無涉及刑責及追查證物來源。

據悉，找出槍枝毒品證物之備勤室，為提供外勤員警在勤餘時可簡單休憩，現由陳姓小隊長及另名員警所使用，陳員在調查時主動表示，刑警大隊於2011年2月間從板橋區府中路搬遷至現在中和區民安街駐地後，某日在鐵櫃內發現一包舊公文封，打開後發現為改造槍彈及少許毒品，因公文封上未書寫承辦人姓名，因此先暫時將整個包裝放在天花板角落。

事後卻忘記此事也未通報上級處理。調查人員檢視公文封面，刑警大隊機關地址印為「新北市板橋區府中路」，疑似是在搬遷駐地前就包裝好，但證物外包裝並未記載明確編號，目前正全面清查以釐清這批證物來源，並追究當時承辦人員及相關主管行政責任。

新北市警察局表示，雖然該案是10多年前的案子，一定會痛定思痛、全面清查以最嚴謹的態度檢視各項刑案的贓證物管理，落實各級督導幹部的責任，若再有疏漏一定從嚴查辦並不排除撤換相關單位主管。

又爆醜聞？備勤室天花板查獲槍毒 新北刑大澄清：10年前證物

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(中時 )