高雄1名海軍陸戰隊蒲姓中隊長，前年深夜帶著2名士兵到左營1間娃娃機店內，2度由士兵操作機台，將物品夾到掉落的洞口附近，他在以上半身「鑽入」取物口內撈走物品，獲得2盒海賊王公仔，隔月他又再以同樣手法獲得其他物品；法院1審判拘役100天，但檢察官認為現役軍人不思悔過，還連續犯案，上訴後遭法院認定已達和解，再度輕判為緩刑。

判決書指出，1名海軍陸戰隊戰鬥支援大隊運輸中隊長蒲姓上尉軍官，前年1月24日凌晨1點多，帶著2名下屬，在高雄市左營區娃娃機店內，由1名下屬先操作機台，將物品夾至娃娃機洞口附近，他則以半蹲姿勢，上半身鑽入取物口，用手「狂撈」拿取物品，非法竊得市值1千元的海賊王公仔1盒，5分鐘後他們又再度回到店內，以同樣手法再度獲取1盒公仔。

隔月20日凌晨，蒲姓軍官等人又再度前往該娃娃機店，先是輪流投幣後均未成功，於是再次以上述手法竊得香蕉造型娃娃1隻；高雄橋頭地院在去年6月判蒲男拘役100天、2名下屬各45天，均得易科罰金，但檢方認為被告為現役軍人，未謹慎行事，犯後不思悔過，且接連犯案，但原判決僅判拘役，似有過輕之嫌，要求撤銷改判。

2審合議庭認為，被告3人於審理期間，改口坦承犯行，竊得贓物已歸還，蒲男也與被害人達成和解，因此宣告緩刑，緩刑期間均付保護管束，並接受法治教育課程。

(中時新聞網)