台南市東山自行車道全長3.1公里，沿著台糖鐵路由聖賢里延伸至三榮里，西接新營、北接白河及後壁，沿途欣賞田園景致，台南市政府與林務局嘉義林管處20日攜手種樹，在自行車道其中一段兩側500公尺，種下250株台灣原生樹種光臘樹，希望長成後能綠化環境，也帶動地方觀光發展及民眾環保概念。

台南市政府推動節能減碳、綠色健康城市，近年與公、私部門合作植樹，2018到2020年與嘉義林管處、亞洲蔬菜中心、慈心有機農業發展基金會等單位聯手，種下共16700株樹木，平均每年可減少150噸碳排量，今年植樹節也和台積電合作，在山上花園水道博物館種下包括九芎、櫸木等原生樹種。

台南市長黃偉哲表示，民眾種樹要有適地適種的觀念，原生樹種比外來樹木具有較佳的生態效益，能夠涵養水源，同時易於維護管理；農業局長謝耀清說，光蠟樹的樹形優美，相當適合做為行道樹，樹汁也是獨角仙的食源，除了能綠化景觀，未來也是很好的環境教育場域。

為讓參與活動的民眾認識樹木，現場邀請林業試驗所中埔研究中心專業人員介紹各類樹木，並說明正確的栽種方法，嘉義林區管理處也提供蘭嶼羅漢松、月橘及土肉桂等上千株原生植物，讓報名參與的民眾可帶回家種植，共同推廣原生植物、改善環境，創造新「森」機。

(中時 )