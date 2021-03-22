頭份市後花園步道獲交通部觀光局及客家委員會挹注經費，改善老舊設施外，也新增多處休憩據點、觀景平台，頭份市流東里里長鄧渙賢更與社區志工栽種300棵杜鵑花，為後花園步道再造新亮點。
頭份後花園步道總長約2 公里，來回一趟約1個半小時，於朝曦微光的早晨、悠閒假日的午後及日暮時分的黃昏都可攜家帶眷前來踩踏。頭份市長羅雪珠表示，步道自流東溪東昇橋起始，途中經過清雅幽靜的大同寺、婚紗秘境的楓林隧道、紅潤大方的楓林吊橋、頭份海拔最高點的老崎坪頂、回憶時光的扶桑花隧道，以及可遠望雪山山脈的景觀棧道等多處景點。
去年開始，催生頭份後花園美名的現任流東里鄧渙賢帶領志工李得水、徐文生，自掏腰包在步道沿線種下杜鵑、黃金風鈴木、阿勃勒、一串紅、矮牽牛等草花，將「後花園」營造的更加艷麗嬌美。
羅雪珠說，除了推動地方產業發展與觀光景點結合外，思及客家深厚的文化底蘊，向上級爭取經費推動各項軟硬體建設，希望將頭份產業與客家文化及在地觀光綜合促進發展，歡迎朋友們走讀頭份，領略頭份風情。
(中時 )
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