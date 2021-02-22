去年台灣大賽總冠軍統一獅隊今（22）日受邀拜訪總統府，由總統蔡英文親自接見全體隊職員，中職會長蔡其昌、聯盟秘書長楊清瓏與教育部長潘文忠、體育署長張少熙等人作陪。蔡英文除了恭賀獅隊去年克服逆境、勇奪總冠軍，也致贈印著「國家因你而偉大」字樣的方巾，獅隊則回贈總統一件背號1號球衣（上有其姓名）和手套、簽名球。

蔡英文總統顯然做足準備，致詞中還提到獅隊三位老將「護國神嘟」、「嘟嘟」潘威倫，「武神」潘武雄，「台灣轟炸基」陳鏞基；以及年輕一輩的「外野三帥」陳傑憲、林安可、蘇智傑，還知道別隊叫他們三人是「外野三鬼」。雖然她不慎把總教練林岳平口誤為「陳岳平」，大致上瑕不掩瑜；餅總也不以為忤說：「我的外號『大餅』有被總統提到就好了。」

統一獅「外野三帥」蘇智傑（左起）、陳傑憲、林安可。（廖德修攝）

蔡英文並稱許中職新會長蔡其昌上任後努力視察各球場，全力爭取第6隊加盟。今年中職一軍則新增第5隊味全龍，比賽精采可期，新球季下個月開幕，球迷一定要多支持中職。

獅隊上午4點從台南搭巴士北上，許多人都是首次進總統府，尤其以中職總冠軍身分入府，更是備感榮耀。老將陳鏞基是第4度來此，次數最多，共被李登輝、陳水扁、馬英九和蔡英文總統接見過；但前三次都是穿中華隊球衣，這是則與獅隊高層、教練團、隊友一起入府，感覺特別不同。潘威倫、潘武雄則說，希望以後還有更多機會進來。

統一獅拜訪總統府，總統蔡英文（右）親自接見，並致贈「國家因你而偉大」方巾，由球團董事長凃忠正代表接受。（廖德修攝）

這是中職總冠軍隊第3次獲得總統接見，前兩次都是Lamigo桃猿隊，去年則因疫情取消，獅隊是第2支入府覲見的中職隊伍。

(中時 )