日本如何做出無條件投降的決定？

日本經濟為何得以從廢墟中崛起？

日本動漫何以風靡全世界？

日本茶道到底蘊藏著什麼？

縱觀日本文化演變軌跡，徹底了解頻繁交流的鄰國

從嶄新系統豐富講解日本文化

從文化藝術中洞見國民性：茶道、《源氏物語》、動漫、深夜食堂等，從征服世界的日本文化藝術裡，洞見日本人複雜的文化基因。

極具前瞻眼光的中日對比：房地產泡沫、製造業前景、人口老齡化帶來的社會問題等，橫向比較亞洲最大的發達國家與發展中國家，從中管窺二十一世紀的發展密碼。

以日本文明的歷史沿革為縱軸，解讀日本到底是個怎樣的國家，居住在日本列島上的民族到底是個怎樣的民族。本書具有縱深和廣度，趣味性與知識性兼具，引領讀者以輕鬆閱讀的方式，真正理解日本何以成為今日樣貌？

【精彩書摘】

一九九一年，我第一次去日本，此後幾乎每年都去，斷斷續續在日本各地待了四年多時光，對平成時代的日本多少有些感性認識，也時常閱讀書報，幾乎每天看電視，不時與各類日本人和在日本的華人交往、交談。這一講主要依據各種資料，對後泡沫經濟時代的日本，盡可能做出客觀的描述。

首先，從主要的經濟指數出發，日本這三十年來是對外界裝傻裝弱、實際卻發憤圖強、核心技術上依然是領先世界的科技產業強國？還是「失去了三十年」的低迷停滯狀態？由數字資料來說話。這三十年間，日本國內生產總值平均約在一％，一九九○年代比較糟糕，甚至出現負增長，二○○○年以後雖有起伏，但努力走出困境，尤其是近年，有的年分出現超過一％的增長。儘管如此，這一增長率與同時期中國的七～八％無法比，甚至與美國的二‧五～三％也有明顯的差距，一九六○年代平均約七～八％的增長率，更是遙遠時代的回憶了。通貨膨脹率或者說物價上漲指數（對國家的經濟增長是必要的比率），根據國際貨幣基金發布的資料，一九九六年～二○一六年的二十年間，美國累計上漲了四六％，英國是四一％，法國是三一‧五％，德國是二九‧一％，而日本只有二‧四％，遠遠低於其他發達國家，對於民眾而言，物價穩定或許是件好事，但消費因此難以擴大，經濟增長缺乏動力。

日本為什麼會出現長達三十年、恐怕在今後相當時期內仍會延續的經濟低迷呢？當然，有國際經濟變動、日本產業結構產業政策等方面的原因，此外，經濟學教授塚崎公義還指出如下三個原因。

一是勞動力嚴重不足，在經濟高速增長期，每年都有大量的勞動力人口從農村向城市移動，如今這一移動基本已經停止，因為農村已沒有剩餘的人口可以向城市移動，而城市呢，出生率比以前大為降低，也就是說，能夠提供有效勞動力的青壯年人口逐年減少，人口紅利已經完全沒有了；二是因機械化而帶來勞動生產率上升的勢頭已大大減緩，無論在工業領域或農村田間，各種機械早已普及，生產效率上升的空間極為有限，曾出現的玫瑰色光亮已大大消退；三是少子化、老齡化問題日益加劇。當然，還可以找出若干其他原因，比如日本沒有有效及時地開發出經濟增長的新領域，整個社會的創新機制和創新能力無法與美國匹敵等。

其次，這三十年間，與經濟資料相對應的，出現了幾個大變化。

一、少子化和人口老齡化問題日益嚴峻。這問題在一九八○年代已出現，但現在日益顯示其嚴峻性。戰後的一九四七～一九四九年間，每年新生兒出生有二百七十萬人，一對夫婦大約生育四‧三二人，是戰後歷史上最高的，以後有高有低，第二次出生高峰出現在一九七三年前後，大約有二百萬人，一對夫婦大約生育二‧一四人，以後漸漸減少，一九八四年出生人數跌破一百五十萬人，泡沫經濟崩潰以後，出生人口連續下降，到二○一六年，只有九十七萬多人，家庭生育率降到一‧四四人。據統計，二○一二～二○一七年期間，日本總人口減少了一個斯德哥爾摩城市的人口數，即一百零六萬多，截止至二○一七年十月，日本總人口一億二千六百七十一萬人，據預測，今後的四十年間，總人口將減少四五％，而且相當部分是青壯年人口。與此同時，日本的醫療水準不斷提高，人們的平均壽命逐漸延長，據日本勞動省發布的最新資料，二○一七年男性為八一‧○九歲，女性為八七‧二六歲，在世界上，女性居第二位，男性居第三位。同時，六十五歲以上老年人，占了總人口的二七‧七％，也就是說，接近三分之一的人口超過了六十五歲，是目前世界上最高的。

據日本內閣府二○一七年發布的老齡社會白皮書，泡沫經濟崩潰尚未充分顯現的一九九○年是五‧八個勞動力人口養活一個老年人（六十五歲及以上）；二○○○年變成三‧九人養活一個老年人；到二○二五年，二‧一人養活一個老年人，之後的情形將愈來愈糟糕。

近年，日本對來自東南亞的外籍勞動者悄悄放鬆了簽證門檻，日本各地的低端服務型行業，諸如餐飲、超市、便利店等的臨時從業人員，來自越南的年輕人多了起來，他們大都是藉學習的名義來日本的打工者，一些印尼衛生學校畢業生來到日本努力學習，設法考取準入資格，在醫院或養老設施當起護理員，而多年來以所謂「研修」名義來到各工廠打工的中國人也不在少數。日本的勞動力短缺在相當程度上阻礙了經濟的躍進，甚至影響到整個社會機器的良性運轉。從這一點來看，總體上，日本未來的前景恐怕難以再現一九六○年代前後的燦爛景象。

二、泡沫經濟崩潰以後直到今天，日本人的實際收入在下降。有份日本官方發布的統計，從一九九五年到二○一一年的十七年裡，人均年收入從四百五十七萬日圓，小幅下降到四百零九萬日圓，這期間，一九九八年曾上升到四百六十七萬日圓，換句話說，現在每個月的淨收入比一九九八年減少了五萬日圓。考慮到物價小幅度上漲，日本人的實際生活水準無疑比三十年前下降了。

三、由此日本社會在戰後首次出現了比較明顯的貧富差別，或者說是一定程度的貧困化，即近年來日語中頻頻出現的「下流社會」或者社會的「下流化」。一定程度的貧困化出現當然有各種原因，其中比較重要的原因是出現了派遣員工的現象和制度，有些人畢業後或想重新就業時，一時難以找到正式的就業機會，就去派遣公司登記，派遣公司根據招聘公司的要求，向這些公司派遣員工，一般簽約期是數天到六個月，期滿後要再次簽約，亦即該員工雖然在某公司工作，卻只是個臨時工，不享受公司的獎金福利，他只與派遣公司簽訂勞動合同，由派遣公司負責社保、醫保，而大多數合同都是有期限的，因此工作不穩定，收入相對較低，一旦合同到期，往往會遭遇失業，雖然日本社會建立了較完善的救濟制度，依然難免會產生窮人。從統計上來看，純粹的派遣員工人數似乎並不很多，二○○○年是三十九萬，二○一七年為二百一十九萬，占整個就業人數的二‧四％，但還有九百九十二萬非全日制員工，四百二十四萬臨時打工者，三百九十四萬合同工等，加起來人數相當可觀，這些人的工作相對缺乏穩定性，幾乎沒有晉升的可能性，收入也較正式員工為低，很容易淪為社會底層。處於社會底層的，還有一部分是單親媽媽。我在二○○七年《中央公論》雜誌上讀到一篇報導，一位在缺乏家庭溫暖中成長的單身母親，年輕時學習不是很用功，高中沒念完就草草結婚，婚後發現男方沒有家庭責任，也沒有經濟能力，於是婚姻破裂，獨自養育孩子，靠開小貨車送快遞為生，不僅收入較低，還幾乎沒有時間教育孩子，在這樣環境中長大的孩子，很容易成為熊孩子。這樣的情形並不是個別的例子，伴侶無法依靠，疏遠了父母（上一代可能也是單親家庭），而自己也沒有太好的技能，只能做些簡單的勞動，而自己的孩子也難以在身心兩方面得到健康的成長，從某種意義上說，貧窮往往會一代一代地傳遞。由以上各種元素疊加，大約從二○○○年前後開始，日本漸漸形成了所謂「下流社會」，雖然窮人的數量和貧困程度，遠比發展中國家、甚至美國的窮人要好得多，但相對於整個社會，日本畢竟已經產生了窮人階層。

當然，這三十年中，日本不都是一片陰雲慘霧，有時太陽的光亮透過雲層照射出令人鼓舞的光芒，日本在有些領域依然穩步發展，諸如高科技領域、醫療技術和設施、高端製造業甚至航太科技等方面，依然有不少驕人的成就，在整個世界上仍處於領先地位，並出現多名諾貝爾獎得主，是歐美之外獲得諾貝爾獎者最多的國家。另外不可忽視的事實是，日本在海外的資產數額連續二十七年居於世界首位，二○一七年達到二千零一十二萬四千三百一十億日圓，扣去負債數，海外純資產數額為三百二十八萬四千四百七十億日圓，數額較前幾年有所增加。這說明了日本經濟雖然整體上在走下坡路，確實有著難以根治的結構性缺陷，但依然是個很有底蘊、很有實力的國家，整個社會的肌體比較健康，目前並沒有尖銳的社會矛盾，世界第三經濟體的地位，一時很難撼動。

(本文摘自《被偏誤的日本史：從軍國末路到經濟飛躍》/時報出版)

【作者簡介】

徐靜波

出生於上海。

復旦大學日本研究中心教授，副理事長。

研究領域為中日文化關係、中日文化比較。

出版著作有《梁實秋：傳統的復歸》（復旦大學出版社1992年）、《東風從西邊吹來--中華文化在日本》（雲南人民出版社2004年）、《近代日本文化人與上海1923-1946》（上海人民出版社2013年）、《上海?日本人社??????1870-1945》（合著，東京岩波書店2014年）、《和食：日本文化的另一種形態》（北京聯合出版公司2017年）、《解讀日本：古往今來的文明流脈》（上海人民出版社2019年）、《困惑與感應：近代日本作家的中國圖像1918-1945》（香港中和出版公司2020年）等十一種，譯著《蹇蹇錄--甲午戰爭外交祕錄》、《魔都》等十六種，編著《東亞文明的共振與環流》、《日本歷史與文化研究》等十二種。

曾在日本神戶大學、東洋大學、京都大學等擔任招聘教授。