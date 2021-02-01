日本列島最早的居民從哪裡來？

是誰創造了日本語？

「武士道」到底是什麼？

甲午戰爭為什麼會發生？

縱觀日本文明古今流脈，徹底理解一衣帶水的鄰邦

從獨特維度詳盡講述日本文明

擺脫歷史事件的陳舊觀念：深度剖析二千年日本文明史的關鍵時刻：江戶鎖國、明治維新、廣島核爆、泡沫經濟破滅等，日本文明的命運究竟由何主導？

打破歷史人物的教條理解：深入解讀百位影響日本乃至全世界的人物：「終結戰國時代」的德川家康、「開啟變革」的明治天皇、「啟蒙思想家」福澤諭吉等，真實的他們遠比教科書所述豐富得多。

以日本文明的歷史沿革為縱軸，解讀日本到底是個怎樣的國家，居住在日本列島上的民族到底是個怎樣的民族。本書具有縱深和廣度，趣味性與知識性兼具，引領讀者以輕鬆閱讀的方式，真正理解日本從何而來？

【精彩書摘】

奈良或奈良西南部的大阪一帶，至今還留存著好幾處巨大的古墳或古墳舊跡。這些古墳面積很大， 有上千或幾千平方公尺， 大多呈現出前方後圓或上圓下方的形態，並往往形成多個古墳集聚的古墳群，根據部分的考古研究，這些巨大的古墳大約是西元三~七世紀的時候修建，關於這些古墳，幾乎沒有相關的文字文獻保留下來。後來管理皇室事務的宮內省說，這些都是歷代天皇的墳墓，不可隨意挖掘。日本歷史分期上，把彌生時代之後的幾百年稱為「古墳時代」。留存到今天的日本歷史第一部著作《古事記》(七一二年)以及《日本書紀》(七二〇年)上說，西元前六六〇年(中國春秋時代)，誕生了第一代天皇─神武天皇。

這些真的是天皇的墳墓嗎？ 日本到底什麼時候開始有天皇呢？ 根據今天學者們的研究，大致得出的結論是：七世紀末，日本才首次出現了天皇的稱謂，日本的國名也是這一時期誕生的。也就是說，七世紀末，世界上才真正有了名叫日本的國家，日本人的國君叫天皇。以前的列島只有「倭國」的國王，或者大和朝廷。

那麼，《日本書紀》等怎麼會說距今二千六百多年前就有天皇呢？ 而且一代接著一代，萬世一系，這到底是怎麼回事呢？

如前所述， 西元前三百年前後(中國戰國末期和秦帝國時代)， 東亞大陸的稻作文明剛剛傳入列島，如果真有神武天皇，那時農耕文明還沒有開始，當然也不可能形成有規模的大型村落，更沒有像樣的部落，應該不會有部落國家(更不會有王權國家)，這樣的歷史杜撰是那個時代日本人的自娛自樂。日本留存到今天最早有文字的文獻，就是《古事記》和《日本書紀》。七二〇年時記錄西元前六六〇年的事情，時間相隔約一千四百年，如果沒有確鑿的文獻記錄和考古成果(那時自然沒有考古學)，只能憑藉口口相傳和神話傳說。

中國的文獻倒是比較注意對周邊國家的記錄， 特別是漢代以後， 大一統的王朝確立，定期會有些周邊小國來朝貢，於是有了國際交流的記錄。中國對列島的記載，非常明確的是《後漢書 東夷列傳第七十五》中有一段比較可靠的記載：「建武中元二年（西元五七年），倭奴國奉貢朝賀，使人自稱大夫，倭國之極南界也。光武（劉秀）賜以印綬。」之所以說這段文獻比較可靠，一七八四年在今福岡縣誌賀島上挖掘出這顆金印，金印上的文字是「漢委(倭)奴國王印」。所謂「倭國」的名稱也是從這裡來的。據今歷史學家的研究，那時的列島上還沒有出現一個統一列島的政權，列島上同時有大大小小不少個部落政權，向光武帝劉秀朝貢的應該是其中一個比較有實力的部落政權。

另據《三國志‧魏志倭人傳》記載， 三世紀時，列島上出現的幾個小國中， 有個名叫邪馬臺的國家算是個大國，由名為卑彌呼的女王統治，二三九年(魏景初三年)，卑彌呼派了名曰難升米的大夫做為使者，來到此前由漢設置在半島上的帶方郡，表示想向魏國的魏明帝進行奉獻，帶方郡太守劉夏便將難升米送到都城洛陽。同年十二月，魏明帝下詔，冊封卑彌呼為「親魏倭王」，並授予金印紫綬，封了難升米為率善中郎將，還賜予卑彌呼一百枚銅鏡。翌年(二四〇年)，帶方郡太守派了建中校尉梯儁將魏明帝的詔書和印綬帶到倭國。後來標有「景初三年」等字樣的銅鏡分別在大阪和京都被挖掘出來，說明這段歷史是真實的。中國南北朝時期的南朝劉宋時代，與列島的交往比較密切，《宋書‧夷蠻傳》記錄倭五王遣使來朝貢的歷史，分別賜予「安東將軍倭國王」等封號，說明卑彌呼以後，日本出現了比較強大的國家，現在一般認為是大和政權或說大和朝廷的早期形態。總之，五世紀時，列島上確實形成了一個相對強大的國家。

不過， 或許是中國局勢動盪， 五〇二年起， 列島與中國之間中斷了一百餘年的官方交往， 這一時期的列島幾乎沒有任何記載。倒是日本本國的史書， 特別是《日本書紀》，開始對這段歷史有了相對較詳實的記載。透過這些文獻記載和考古發現，大致可以了解， 這一時期在今奈良一帶， 有個叫「大和」的王朝逐漸取得對列島大部分地區(不包含今北海道和沖繩)的統治，其統治集團一般認為就是後來的天皇家族(還沒有出現天皇這一名稱)。六世紀末，列島上誕生了稱為聖德太子的人，日本史書上稱他為「廄戶皇子」，不過，那時沒有天皇稱號，只能稱王子而不是皇子，後來他的叔母推古女王(日本史書稱女皇)掌握了政權，推舉他為太子，由他攝政。據說他學問很好，通曉儒學和佛學， 在上層推行憲法十七條和冠位十二階， 核心就是儒家「德、仁、禮、信、義、智」的思想。

據《日本書紀》記載，六〇七年，聖德太子派遣以小野妹子擔任正使的使者團去長安，帶了一份致隋煬帝的國書，國書上說：「日出處天子致書日沒處天子。」他沒說自己的國名叫什麼(日出處)，也沒說國君的頭銜是皇帝還是國王(天子)。不過從中可看出，他已經不接受以前賜封的倭國國王或安東大將軍這類稱呼了。隋煬帝雖然不開心，還是在第二年吩咐官員裴世清隨小野妹子一起到列島去。列島後來又兩次派使者過來，就是所謂的遣隋使。二〇〇七年，日本為了紀念遣隋活動一千四百週年，由大阪府出面，舉辦二十一世紀遣隋使和還禮使活動，邀請西安和上海兩地的青年人和媒體記者去日本訪問，還原了當時的場景，我做為訪日團顧問一起參加，還穿上當年的唐裝，在奈良的河面上放流紙船和孔明燈。大阪市南部還保留聖德太子和小野妹子的墳墓。

六四五年，日本發生了大化改新，是一次宮廷政變，從此，模仿唐的文化、採用唐的法律政治的大和朝廷徹底確立了。六七三年，後被稱為天武天皇的人即位掌權。日本歷史學家認為正式的天皇稱號從這個人開始，在此之前所有文字記錄(包括銅器銘文、刻寫文字、木簡等)中，從沒出現過「天皇」這兩個字，一般是稱「王」，目前所能看到「天皇」兩個字第一次正式登場是六八九年實施的《飛鳥淨御原令》，而最初的天皇指的就是天武天皇。嚴格來說，天武天皇及以後的日本國君才可稱為天皇。

同時， 正式出現了「日本」的國名。如果沒有對外交往， 國名本身沒有太大的意義，它是針對他者才需要使用的。之所以使用「日本」為國名有各種說法。根據《古事記》記述，天皇家族的皇祖神是日照大神，就是太陽神，太陽神的子孫所在的地方就是日邊，因而稱為日本。同樣，天皇的稱謂也和太陽有關。中國的道教體系中，與玉皇大帝等相對應的也有一個天皇大帝，但似乎與太陽沒有關係，主要是象徵北極星的天神。日本的天皇這一稱謂，很有可能受天皇大帝這一名稱的影響，但它的內涵卻表示他是個降臨在人世的天神，或說是一個人格神，與列島早期的創世神話攪合在一起。

據文獻記載，列島第一次對外正式使用日本國號，是七〇二年派遣使者到長安時，向當時主掌朝政的武則天稟報的。《舊唐書‧列傳第一百四十九東夷》記載：「日本國者，倭國之別種也。以其國在日邊，故以日本為名。或曰：倭國自惡其名不雅，改為日本。或云：日本舊小國，並倭國之地。其人入朝者，多自矜大，不以實對，故中國疑焉。」從《新唐書》開始，就專門設置了︿日本傳﹀，以後中國官方史書上就改稱列島為日本了。不過，開始時日本一直沒有向中國說清楚他們的國君叫天皇，因為當時以朝貢體制為主體的東亞國際秩序中，只有中原王朝的君主可以稱皇帝，其他只能稱王或國王，如果日本公然宣稱君主叫天皇，顯然是挑戰中國皇帝的權威了，因此對外還是不敢公開用天皇，以後在寫給朝鮮和蒙古的官方文書中，落款還是日本國王。可以說，近代之前，天皇的稱謂主要局限在列島的範圍內。

(本文摘自《被隱藏的日本史：從上古生活到政治革新》/時報出版)

【作者簡介】

徐靜波

出生於上海。

復旦大學日本研究中心教授，副理事長。

研究領域為中日文化關係、中日文化比較。

出版著作有《梁實秋：傳統的復歸》（復旦大學出版社1992年）、《東風從西邊吹來--中華文化在日本》（雲南人民出版社2004年）、《近代日本文化人與上海1923-1946》（上海人民出版社2013年）、《上海?日本人社??????1870-1945》（合著，東京岩波書店2014年）、《和食：日本文化的另一種形態》（北京聯合出版公司2017年）、《解讀日本：古往今來的文明流脈》（上海人民出版社2019年）、《困惑與感應：近代日本作家的中國圖像1918-1945》（香港中和出版公司2020年）等十一種，譯著《蹇蹇錄--甲午戰爭外交祕錄》、《魔都》等十六種，編著《東亞文明的共振與環流》、《日本歷史與文化研究》等十二種。

曾在日本神戶大學、東洋大學、京都大學等擔任招聘教授。