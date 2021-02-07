45歲的T小姐左肩疼痛數年，被診斷為「沾黏性肩關節囊炎」，亦是俗稱的五十肩。過去接受過數次復健及關節類固醇注射得到舒緩，但近期症狀加劇。埔里基督教醫院放射診斷部醫師翁紹軒，幫T小姐採用「關節微創血管治療」，終於獲得顯著改善。

翁紹軒醫師指出，關節微創血管治療安全性高，治療方式類似在手部打針，再將約0.06公分的微導管放至關節疼痛處，阻塞這些造成疼痛的增生毛狀血管。傷口微創僅針孔大小，且為門診手術不需住院。

T小姐表示，過去五十間發作時，夜晚時常抽痛導致失眠，關節活動度也小於40度，無法自行穿內衣，嚴重影響到日常生活品質。

治療後當天肩膀和背部的疼痛感就有明顯下降，一周後感覺已恢復正常，後續復健治療後，肩關節活動度也漸漸恢復，夜晚睡眠及日常活動不再受到肩痛的困擾，精神氣色都好了起來。

翁紹軒指出，來門診諮詢的病患多數類似Ｔ小姐歷經藥物和復健，而關節注射手術後對疼痛改善的程度仍然不滿意。在台灣飽受關節疼痛困擾的民眾為數眾多，關節微創血管治療在日本，歐美已實施數年，成效顯著，治療成果也被許多知名國際期刊發表。8成以上的患者其症狀可於接受微創治療的1個月內獲得明顯改善，而發生併發症的機率小於百分之1，對常見的關節疼痛，如五十肩、膝關節炎、網球肘、足底筋膜炎等及其他種類的慢性運動傷害，造成軟組織及關節疼痛的病症，都有很好的治療成效。

(中時 )