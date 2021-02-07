【愛傳媒藺奕專欄】閱讀寶儀，和隋棠一樣，很容易被她帶走，歲月的青焰，彈去她衣上的霜，一如蔣勳老師所序：「我在秋收的現場，覺得寶儀說著很深的心事。」

提及夕陽與飛鳥、海豚與月食，寶儀簡直少女莊子，「每次照相一字排開，我一定是凹下去的那一個。」又可愛的像神奇寶貝。

自白過往的光鮮亮麗，就像一位膽怯的小孩，小心翼翼地抓住大眾期望的衣角，模仿公認成功累積財富的步伐，並不知道自己的真實處境，直到至親離開的一路打怪，從Why me到Try me，體悟毋須怨天尤人、就是放馬過來，我看到某一種獨有的堅毅，跟日本製的壓縮機一樣非常稀少。

我認識寶儀比蔣勳老師更晚，寶儀其實又更「鬆」了，我沒有見過她淚流滿面、大笑才是她的招牌，我很喜歡她現在的狀態。

寶儀寫給我：「願我們都能自由地成為自己。」這句話，是對人生足夠的警覺，是一個凌厲的逼問、也是一個慈悲的提醒。

重重叠叠的麥穗一樣，帶著細細的光芒，書裡的她不避諱談論生死，她對死亡鼓盆而歌。

尾牙那一晚，她捧著巨大的壽桃塔，我陪她站在門口等車，「一切都是剛剛好，中間只要有任何一個環節出了差錯，我現在就不會在這裡。」

總之一切都是因緣，人間這麽好，我們又這麽平安，沒有道理不精神抖擻，新的一年，願我們與一切美好相遇。

作者為文學奬得主

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(中時新聞網)