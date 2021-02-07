中國授權海警執法必要時可對外國船隻動武的「海警法」實施後，兩艘中國海警船今天二度航行進入釣魚台列嶼周邊海域，並試圖接近日本漁船，日本海上保安廳派出巡邏船因應。

日本共同社報導，位於沖繩縣那霸的第11管區海上保安本部今天表示，日本時間凌晨3時50分左右，兩艘中國海警船進入釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）周邊海域（日方稱「領海」），並試圖在赤尾嶼（日方稱大正島）南南東方約22公里處接近一艘日本漁船。

這是中國「海警法」本月一日上路後，中國海警船繼昨天後，接連兩天進入釣魚台列嶼周邊海域。

第11管區海上保安本部表示，已派出巡邏船在搭載5人的日本漁船附近警戒確保安全，並警告中國海警船離開該海域。

兩艘中國海警船在上午9時10分左右，相繼離開該海域進入鄰接區。

產經新聞報導，這是中國海警船今年第5天進入釣魚台列嶼周邊海域（日方稱「侵入領海」）。

在兩艘中國海警船進入日方所稱的「領海」時，另兩艘中國海警船持續航行在鄰接區，其中一艘有配備類似機槍的武器。

如果包括鄰接區在內，中國公務船已連續9天出現在釣魚台列嶼附近海域。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1100207

(中央社)