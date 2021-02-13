日本傳規模7.0地震 福島縣劇烈搖晃 22:472021/02/13 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本時間今晚11時8分（台灣時間10時8分），福島縣與宮城縣觀察到震度6強的強震，規模7.1，連東京也明顯感受到搖晃。 日本放送協會（NHK）引述氣象廳的資訊報導表示，這場地震的震央在福島縣外海，福島縣中通、福島縣濱通以及宮城縣南部觀察到最大震度6的強烈搖晃。日本首相官邸（行政中心）危機管理中心成立因應對策小組。（編輯：張佑之）1100213 日本傳規模7.0地震 福島縣劇烈搖晃 拜登親自拜年 陸資深媒體人：這四個細節很不一般 (中央社) #日本 #福島縣 #宮城縣 #觀察 #時間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸買爆3國半導體設備 內行人一篇分析：傻了 00:032021/02/13 財經 疫情影響彰縣府推線上紅包 5萬福袋任你抽 13:132021/02/11 寶島 高市、彰縣線上紅包發放都喊停改期 百萬人塞爆系統LINEPay當機 22:232021/02/11 生活 森喜朗擬請辭 川淵三郎允諾接任東奧組委會主席 18:282021/02/11 國際 日本娛樂圈「共演NG名單」流出 綾瀨遙與戶田惠梨香成最新「不可碰面」組合 15:572021/02/12 娛樂 大陸瘋網購年貨 買遍南北特產 04:102021/02/12 產業財經 台北論壇：湯紹成》歐盟對中政策及法英德三國派艦印太地區分析 10:002021/02/13 海納百川 14.59億元人幣！中國電影史單日票房新記錄 17:052021/02/12 兩岸 森喜朗為失言下台 東奧添變數 04:102021/02/12 焦點要聞 首批新冠疫苗運抵日本 醫護人員先施打 12:272021/02/12 國際 2021花在彰化開園 民眾走春賞也嚴謹防疫 17:242021/02/12 寶島 國際熱門新聞 影》日本傳規模7.1地震 東京電力81萬戶大停電 - 國際 日本7.1大地震當下影片曝光 當地人嚇壞：想起當初311的恐懼 - 國際 痛罵川普是混蛋 共和黨人坦言2024沒望了 - 國際 世衛專家團排除新冠病毒源於武漢實驗室 譚德塞一句話改口了 - 國際 最接近世界末日的一天 核足球險落川粉之手 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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