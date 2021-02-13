日本傳規模7.0地震 福島縣劇烈搖晃

日本時間今晚11時8分（台灣時間10時8分），福島縣與宮城縣觀察到震度6強的強震，規模7.1，連東京也明顯感受到搖晃。

日本放送協會（NHK）引述氣象廳的資訊報導表示，這場地震的震央在福島縣外海，福島縣中通、福島縣濱通以及宮城縣南部觀察到最大震度6的強烈搖晃。日本首相官邸（行政中心）危機管理中心成立因應對策小組。（編輯：張佑之）1100213

(中央社)