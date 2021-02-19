美國不理中方反對，在新政府上台後首次與日本、澳洲及印度舉行四方安全對話（QUAD）。

美國國務院當地時間18日表示，國務卿布林肯與另外三國外長討論了緬甸、新冠疫情、氣候及印太領土與航行的議題，涉及反恐、打擊虛假訊息、海上安全及緬甸急須回復民選政府的問題，並談到在更廣闊的地區範圍內優先強化民主的復原力，同時重申會每年最少開會一次，以加強合作，推進印太地區自由及開放，包括支持航行自由及領土完整。

日本外相茂木敏充在會後表示，四國外長達成共識，強烈反對包括中國在內所有嘗試單方面以武力改變現狀的情況，而緬甸需要迅速恢復民主制度。

茂木敏充稱，隨著國際秩序在各個領域不斷遇到挑戰，作為秉持共同基本價值觀，並堅定致力基於法治維護自由與開放的國際秩序的國家，所扮演的角色愈來愈重要。

四方安全對話是日本前首相安倍晉三於2007年倡議設立，當時是希望拉攏盟友抗衡中國。

環球時報在會前發表文章稱，關注美國希望將四方安全對話轉變為「一個徹底反華俱樂部」，認為拜登正尋求多邊圍堵中國，宣稱「美國隊長回歸」。

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