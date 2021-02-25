大陸央視新聞25日報導，中國常駐日內瓦代表陳旭大使當地時間2月24日，在人權理事會第46屆會議高級別會議答辯議程發言，敦促有關西方國家停止藉口人權問題干涉別國內政，為解決自身人權問題做出真誠努力。

陳旭表示，在此次高級別會議期間，英國、歐盟、德國、美國、加拿大等濫用人權理事會平台，對中國進行無端指責，干涉中國內政，中方表示強烈反對和堅決拒絕。

陳旭稱，中國將人民對美好生活的嚮往作為奮鬥目標，努力促進經濟、社會、文化權利和公民、政治權利全面協調發展，取得了包括消除絕對貧困在內的巨大成就。14億人民當家作主，安居樂業，共用公平正義和發展繁榮。全國各族人民正萬眾一心，團結奮進，邁向全面建設社會主義現代化國家新征程。這是最偉大的人權實踐，最了不起的人權成就。

陳旭認為，有關國家罔顧事實，編造和散布關於新疆、西藏、香港等的謊言，對中國進行惡意誣衊。這種違背公理和良知的作法，已引起中國人民的強烈憤慨。這些國家幻想以此抹黑中國形象，破壞中國穩定，阻遏中國發展進程，他們的圖謀絕不可能得逞。他們的所作所為，充分暴露了人權不過是他們進行政治操弄的工具。

陳旭指出，這些國家如果真心促進和保護人權，就不應該四處挑起戰爭，造成大量平民家破人亡、顛沛流離；就不應該包庇犯下戰爭罪行的海外軍人，導致濫殺無辜平民的事件一再發生；就不應該干涉別國內政，破壞別國人民安寧祥和的生活。

如果他們真心促進和保護人權，就應該提供充足的技術和財政援助，幫助發展中國家實現可持續發展，縮小南北差距，在全球範圍內消除貧窮、饑餓；就應該立即取消針對開發中國家的單邊強制措施，摒棄疫苗「民族主義」，確保疫苗全球公平分配。

如果他們真心促進和保護人權，就應該堅持生命至上，採取有力疫情防控措施，而不是推卸責任，諉過於人；就應該解決自己根深蒂固的種族歧視、貧富懸殊、社會不公、員警暴力等人權問題，保障難民、移民權利，關閉對移民進行虐待的移民拘留中心。

陳旭最後表示，中方敦促這些國家為解決自身人權問題做出真誠努力，並公正、客觀、建設性地參與國際人權交流與合作，停止藉口人權問題干涉別國內政、服務自己的政治圖謀。

(中時 )