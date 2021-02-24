緬甸預計今天展開更大規模的街頭示威反對軍方奪權之際，印尼外交部發言人今天表示，印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）不會訪問緬甸與軍方領袖會面。

路透社報導，印尼外交部發言人費扎亞（Teuku Faizasyah）今天在新聞簡報會上表示：「在考量目前發展，以及其他東南亞國家協會（ASEAN）國家意見後，現在不是訪問緬甸的理想時機。」

緬甸22日出現大規模示威及罷工活動，抗議軍方在本月1日的政變行動，同時要求釋放民選領袖翁山蘇姬，儘管軍政府警告衝突恐造成人員傷亡。

儘管昨天的示威規模較小，但一個多種族集會預計今天在仰光北部的商業中心瑪仰公區（Mayangone）展開。

根據緬甸政府稍早一份外洩文件顯示，印尼外長勒特諾原本計劃明天飛抵緬甸，這也是自1日政變後，首度有外國特使訪緬。

然而勒特諾的來訪可能不會受到部分民主派人士的歡迎，他們擔憂與軍方達成的任何協議，可能破壞他們所提出承認去年11月翁山蘇姬所屬政黨勝選的要求。

勒特諾曾在一場針對緬甸的特別會議爭取東南亞國家的支持。消息人士表示，雅加達當局提議東協派遣監督團隊，來確保軍方召開「公平且有包容性的選舉」。

數百抗議民眾昨天聚集在仰光的印尼大使館外反對選舉提案。與此同時，緬甸的穆斯林社區預計今天舉行另場示威行動。

緬甸社運組織「未來國家聯盟」（Future Nation Alliance）認為，勒特諾的訪問「相當於承認軍政府」。

印尼外交部發言人昨天表示，勒特諾人在泰國，之後可能會訪問區域中其他國家，但未證實是哪一國。這位發言人稍早表示，緬甸舉行新選舉不是印尼的立場。（譯者：陳怡君/核稿：陳昱婷）1100224

(中央社)