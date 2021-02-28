時力秘書長白卿芬及國際中心主任劉仕傑今日至台大校園支援聲援緬甸活動表示，2月1日緬甸發生軍事政變，緬甸民主岌岌可危，台灣應提高對緬甸局勢的關注，民進黨除了撤僑以外，也應公開譴責緬甸軍政府的暴行。

白卿芬指出，時力站出來撐緬甸，所要撐起的是對於民主的支持，而這是自創黨以來不變的中心精神。參加此次由緬甸學生、在台僑生於228這天在台灣大學所發起的遊行運動，更具意義。

白卿芬說，緬甸學生訴求很清楚，要求極權體系停止殺害自己的人民，恢復緬甸的民主制度，也希望台灣能將施行民主的結果，切切實實地讓緬甸人民知道。

白卿芬表示，很可惜的是，不僅事件發生至今，政府並未提出具體回應，也未提出進一步規劃，這群呼應「新南向」、嚮往台灣民主的學生，在家園發生事故後，政府提出何種協助措施，來撐住這群一直以來相挺台灣的學生？

白卿芬指出，時力早在2月9日就召開記者會，至今台灣仍無其他任何政黨針對緬甸情勢發聲。緬甸在2月初發生政變後，軍方扣押總統溫敏與國務資政翁山蘇姬等人，國家民主岌岌可危，近期軍方更是開槍射殺無辜示威民眾，暴行引來國際社會同聲譴責，呼籲執政黨能夠表態，公開撻伐。

(中時 )