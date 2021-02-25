美國前總統川普預定將在28日舉行的「保守政治行動會議」（Conservative Political Action Conference，CPAC）發表政治演說，為從白宮卸任後首次公開亮相，外界普遍預測這是川普重返政治舞台的跡象。對此，一向反對川普作為的共和黨議員羅姆尼（Mitt Romney）預測，以他當前在黨內的支持度，肯定會贏得共和黨再次提名競選總統。

據《每日郵報》報導指出，在二次川普彈劾案中仍投下有罪一票的羅姆尼表示，雖然自己並不清楚川普是否會競選2024年大選，不過一旦他參加，「我很確定他會贏得黨內提名」。他表示自己觀察過民調發現，在所有可能的2024年大選名單中，若將川普列入考量，他仍獲得壓倒性的支持。

根據美政治媒體《Politico》與民調機構「晨間諮詢公司」（Morning Consult）在14日至15日之間進行的民調指出，川普在所有共和黨可能的人選中仍以53%遠遠勝過其他候選人，排名第2的彭斯（Mike Pence）也僅獲得12%支持，至第3名的前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）與小唐納川普（Donald Trump Jr.）支持率剩下個位數的6%。

被問到是否自己有可能挺身而出阻擾川普出征，羅姆尼表示自己雖然不可能投給川普，過去也從未投給他，但可能透過支持某位更能代表少部分共和黨想法的共和黨候選人。

在參議院因贊成有罪的票數未達通過彈劾門檻的三分之二後，川普曾向支持者們發表聲明指出「我們歷史的愛國美好運動，讓美國再次偉大，才正要開始」，讓外界認為川普已透露他準備東山再起。

(中時新聞網)