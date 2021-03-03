歐盟的疫苗接種計畫瀕臨崩盤，許多會員國苦等不到疫苗讓民眾接種，已經自行向大陸、俄羅斯、以色列等國家尋求幫忙，痛批歐盟的疫苗計畫已經「失敗」。

匈牙利成為第1個接種大陸疫苗的歐盟國家。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，歐盟目前已經批准包括美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech共同研發的BNT/輝瑞疫苗新冠疫苗、阿斯特捷利康（AstraZeneca）與英國牛津大學（Oxford University）合作開發的AZ疫苗、美國莫德納（Moderna）疫苗等3款新冠疫苗的緊急使用授權，歐盟採用中央管理方式，集中採購、分配，不過礙於生產及配送問題，歐盟的疫苗接種計畫運作得並不順利，根據世界衛生組織（WHO）的統計數據，目前歐盟4.47億人口中，只有約5.5%人口接種過第1劑新冠疫苗。

許多歐盟國家苦等不到疫苗，已經自行批准大陸、俄羅斯的新冠疫苗，並且向這些國家尋求幫忙。奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）1日宣布，打算和以色列、丹麥合作製造新冠疫苗，並且進一步開發對抗變種新冠的疫苗。庫爾茨砲轟批准疫苗使用授權的歐盟藥品管理局（European Medicines Agency，EMA）速度太慢，導致奧地利必須自行為變種新冠可能帶來的下一波疫情預做準備，並且不再仰賴歐盟。

在BNT疫苗、AZ疫苗延後供貨之後，斯洛伐克1日也批准俄羅斯自產的「史普尼克-V」（Sputnik-V）疫苗。為俄羅斯疫苗提供資金的主權財富基金「俄羅斯直接投資基金」（Russian Direct Investment Fund）執行長德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）表示，目前已經收到好幾個歐盟國家請求提供「史普尼克-V」的需求。

斯洛伐克是第2個批准俄羅斯疫苗的歐盟國家，在此之前，匈牙利已經在2月開始大規模接種「史普尼克-V」疫苗。

匈牙利也是第1個大規模接種大陸國藥集團（Sinopharm）開發的新冠疫苗的歐盟國家，匈牙利政府發言人柯瓦克斯（Zoltan Kovacs）1日表示疫苗接種不是政治議題，而是關乎是否有效及信賴度的問題，他強調全球許多地方都已經開始接種中國、俄羅斯疫苗。

柯瓦克斯表示匈牙利也有透過歐盟訂購BNT、AZ、莫德納等3款疫苗，但是歐盟的中央管理策略效果不如預期，他痛批和英國、以色列、甚至是美國相比，很明顯歐盟的策略已經「失敗」了，指出歐盟無法就合約提出迅速、立即的解決方案，導致歐盟疫苗接種計畫落後至少2個月。

捷克總統齊曼（Milos Zeman）2月28日也表示，已經向俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）請求提供「史普尼克-V」疫苗，如果疫苗獲得國內主管機關批准，將會開始讓民眾大規模接種，他還特別提到，如果有人警告不要施打俄羅斯或大陸疫苗，他將會告訴這些人「疫苗沒有意識型態」。

(中時新聞網)