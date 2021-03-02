英格蘭公共衛生署昨（1）日公布AZ疫苗及BNT疫苗的真實世界（real-world）成效數據，英國750萬人的注射成果顯示，光是接種1劑疫苗，就能降低80歲以上老人新冠重症的比例超過80%，英國每日住進加護病房的老年新冠患者驟降至10人以下，英官員也強調，進一步細看2支疫苗的數據，AZ疫苗預防新冠感染的保護力更甚BNT疫苗。

英國1日公布AZ疫苗及BNT疫苗的真實世界成效數據，750萬人的注射成果顯示，光是接種1劑疫苗，就能降低80歲以上老人新冠重症的比例超過80%。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、英國廣播公司（BBC）、法新社報導，英格蘭公共衛生署（Public Health England）1日公布美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech共同研發的BNT/輝瑞疫苗新冠疫苗、以及阿斯特捷利康（AstraZeneca）與英國牛津大學（Oxford University）合作開發的AZ疫苗真實世界成效數據，這份研究涵蓋了英格蘭地區超過750萬名70歲以上長者的接種資料，結果顯示，不論接種哪一支疫苗，在接種第1劑疫苗3至4周後，預防80歲以上長者住院的保護效力超過80%。

英國衛生部長漢考克（Matt Hancock）昨日在記者會上表示，多虧英國的疫苗接種計畫，現在每日住進加護病房的80歲以上新冠患者驟降至不到10人。

韓考克還表示，一些數據顯示，在接種第1劑疫苗35天後，AZ疫苗的保護力甚至比BNT疫苗「稍微好一點」。根據研究結果，BNT疫苗預防民眾出現新冠症狀的效力為57-61%，AZ疫苗的預防效力則達60-73%。

研究也發現，接種1劑BNT疫苗，能夠額外降低43%民眾緊急送醫的風險，AZ疫苗則能降低37%緊急送醫風險。另外在降低死亡率方面，BNT疫苗能降低51%死亡風險，報告則因數據不足，沒有列出AZ疫苗降低死亡風險的數據。

報告作者指出，2支疫苗呈現出「相近的效果」，若綜合來看2支疫苗效力，不論接種哪一支，接種1劑後，預防住院的保護力將近80%；單劑BNT疫苗預防新冠死亡的保護效力則達85%。

英國副首席醫療官范—塔姆（Jonathan Van-Tam）昨日表示，研究成果「讓我們一瞥推動疫苗接種將如何在接下來幾個月帶我們進入一個截然不同的世界」，不過他也呼籲民眾要接種第2劑疫苗，以此讓人體免疫反應更為「成熟」。

這份研究也可視為英國與歐洲競爭的一大勝利，擔憂副作用以及老年人實驗數據不足，先前多個歐洲國家禁止65歲以上長者施打AZ疫苗，范—塔姆昨日表示，現在證明讓老人接種AZ疫苗的決定是對的。

(中時新聞網)